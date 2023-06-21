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3歲童門口玩耍遭機車猛撞...意識不清　媽媽求警察開道緊急送醫脫險

▲桃園市大園區1名3歲柯姓男童昨天下午在住家門口玩耍時，不慎被路過機車撞擊意識不清，媽媽急得向大園警方求助協助開道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區1名3歲柯姓男童昨天下午在住家門口玩耍時，不慎被路過機車撞擊意識不清，媽媽急得向大園警方求助協助開道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區1名3歲柯姓男童，昨（20）日下午在住家門前玩耍時，不慎被路過機車撞擊導致嘴角流血且意識不清，男童母親打算開車送醫急救，但因正值下班尖峰擔心塞在車陣，於是向鄰近大園分局三菓派出所求助，請求協助開道，員警協助開道僅用了12分鐘順利抵達桃園敏盛醫院，經醫護人員診治後順利幫男童脫離險境。

▲桃園市大園區1名3歲柯姓男童昨天下午在住家門口玩耍時被機車撞擊，媽媽請求大園警方協助開道護送至桃園敏盛醫院急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區1名3歲柯姓男童昨天下午在住家門口玩耍時被機車撞擊，媽媽請求大園警方協助開道護送至桃園敏盛醫院急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，黃姓婦人昨天下午4時許，開車至三菓派出所求助，稱3歲的兒子柯姓男童在住家門前玩耍時，遭路過機車撞上，當下雖有急電救護車送醫，但兒子嘴角撕裂傷血流不止，且意識模糊不清，當下決定自行開車送醫急救，因正值下班尖峰時間，擔心會卡在車陣中，當下決定請求警方協助開道。

▲桃園市大園區3歲柯姓男童昨天在住家門口玩耍時，被路過機車撞擊受傷，大園警方協助開道護送至醫院，媽媽抱著男童請醫護人員急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區3歲柯姓男童昨天在住家門口玩耍時，被路過機車撞擊受傷，大園警方協助開道護送至醫院，媽媽抱著男童請醫護人員急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見情況緊急，駕駛巡邏車協助開道，以擴音器開啟警示燈，一路鳴笛護送男童至桃園區經國敏盛醫院急救，前方車輛聽聞後紛紛讓道，原本估計至少要半小時以上車程，僅花費12分鐘順利抵達，黃姓婦人立即將兒子送交醫護人員治療，經醫護人員檢傷治療後，男童逐漸恢復意識，狀況趨於穩定並脫離險境，黃姓婦人對警方及時協助開道則感謝不已。

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