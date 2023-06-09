「只有老婦人和胖子」老司機1顆星反推　高雄半套雷店被抄了

▲高雄半套店被老司機評很雷。（圖／達志影像／示意圖）

記者賴文萱／高雄報導

高雄顏姓男子在七賢路經營一間SPA時尚會館，以每節50分鐘1800元提供半套服務，從中抽成營利，但被老司機批評「有夠雷的！照片好看，結果來一隻龍」、「只有老婦人和胖子」。警方循線查獲後，法官依圖利容留猥褻罪，判他有期徒刑6月，得易科罰金。

據判決指出，顏男2021年11月開設SPA時尚會館，當時以1600元讓女服務生從事打手槍的半套服務，但才開店一個月就被警方持搜索票抄掉，最後因妨害風化遭判刑5月，並在去年6月28日易科罰金執行完畢。

但顏男被逮後依然不知悔改，又重操舊業，在七賢路開設一間SPA時尚會館，這次還加價，以每節50分鐘1800元的收費，提供半套服務，他再從中抽900-1000元營利。

▲法官依圖利容留猥褻罪，判顏男有期徒刑6月，得易科罰金。（圖／達志／示意圖）

然而，該店在老司機間的風評不佳，在Google評論裡，就有不少人只給一顆星，並留言「不予置評」、「有夠雷的！照片好看，結果來一隻龍」、「只有老婦人和胖子」、「照騙，環境跟服務態度都輸XX太多，還貴200…完全不推。」

去年2月14日，警方再度循線前往該間SPA會館搜索，在店內發現2名男客正由女服務生進行半套服務，除當場查獲顏男之外，也查扣遙控器2個、報表5張等物。

法官認為，顏男不循正軌賺錢，還助長色情氾濫，敗壞社會善良風氣，過去還有妨害風化的前科，依圖利容留猥褻罪判他有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。