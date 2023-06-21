炎亞綸被封「偶像界NONO」反應曝！2人合體畫面被挖　網驚預言家

記者曾筠淇／綜合報導

藝人NONO被指控性侵、性騷擾，炎亞綸也被網紅「耀樂」指控強迫性交、拍攝性愛影片。事件爆出後，兩人過去的一舉一動也被挖出來討論，就有網友透露，NONO過去曾經在節目上說，炎亞綸是「偶像界的NONO！」而該片段曝光後，再度引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「炎亞綸是偶像界的NONO嗎」為標題發文，提到因為演算法的關係，他看到炎亞綸和NONO一起上節目的影片。

從影片可見，炎亞綸和NONO參加「天才衝衝衝」ABC大對決的單元，當時炎亞綸反應快，一下就猜出答案，因此其他藝人便頻頻誇讚，徐乃麟也說「他真的很厲害，他反應很快！」緊接著，坐在旁邊的NONO就說，「你算是偶像界的NONO耶！」

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聞言，炎亞綸邊笑邊扶著NONO，旁人則說「他不想要耶！超為難的他」。

畫面曝光後，吸引不少網友討論，「飯直接噴到螢幕上」、「怎麼可以找得到這種東西啦」、「這你也能找到」、「這也被翻出來」、「演算法很懂」、「考古系幫推」。還有網友直呼，「一語成讖」、「真預言家」。

稍早，NONO表示「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NO NO」。而炎亞綸昨天發長文道歉，今天也現身耀樂記者會鞠躬道歉，表示之後有什麼問題或想聯繫他都可以；他離場後更哭著說，「絕對沒有做任何強迫意願的事情」。