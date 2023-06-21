她喝水腹痛一查胃、肝病變…竟是女同事投毒！一看作案過程驚呆

▲河北一女子稱水杯遭同事投放亞硝酸鹽。（圖／翻攝自海報新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河北霸州一名女子6月20日在網路上爆料稱，水杯遭一名女同事投放亞硝酸鹽，自己的胃部和肝部被診斷出病變。當地警務室工作人員證實，女子的家人當日來過警務室。據悉，亞硝酸鹽是一種常見的食品添加劑，適量使用不會對人體造成危害，但用量超過安全用量，會引起亞硝酸鹽中毒，給人體造成多種傷害，會引起多種疾病。

據《極目新聞》報導，該女子發布的一段影片顯示，在一家工廠的生產車間內，一名戴著口罩、手套的女子走到一台生產設備邊，從設備上拿下一個水杯，彎腰對著水杯弄了一陣後，將水杯放回了原處。影片顯示的時間為6月2日11時46分，事發時段內生產車間裡沒有其他人員。

影片發布者的丈夫表示，妻子姓張，今年38歲，在河北霸州一家五金廠上班。6月3日早晨，工廠老闆的嫂子將多段監視器畫面發布到工廠員工群組裡。張女從這些影片中發現，有一段影片顯示，趙姓同事向自己的杯子裡投放了不明物質。

丈夫表示，他們事後了解得知，老闆的嫂子6月2日晚喝水時發現杯子裡水的味道不對，於是調出了廠裡的監視器畫面，發現趙女當日中午曾向其杯子裡投放不明物質。當天晚上，老闆的嫂子和趙女協商解決方案，雙方未能達成一致，隨後將一些監視器畫面發布到員工群組裡。

丈夫表示，妻子發現自己的杯子也被趙女投放了不明物質後，他們在6月3日到當地的派出所報案，警員讓他們到醫院進行檢查。妻子隨後到醫院接受了檢查，醫生診斷她的胃部存在胃體充血、胃竇充血、胃糜爛的情況，肝部存在糜爛性病變的情況。

6月3日晚，他連夜將妻子杯子裡未喝完的水樣送到北京一家檢測機構進行鑑定，鑑定結果顯示水樣中檢測到亞硝酸鹽。

事發後，趙女的家人曾和受害者丈夫協商此事的解決方案，但雙方未能達成一致。對於妻子和趙女之間是否存在矛盾，丈夫表示，妻子以前和趙女在一起工作，妻子手腳比較麻利，工資更高，雙方可能發生過一些不快，但並不嚴重。後來趙女去倉庫做事，兩人從此分開，此後就很少打交道了。

丈夫從辦案警員處得知，趙女不承認向他妻子的杯子裡投放了東西，稱當時只是聞了聞杯子裡的水。

霸州市老堤警務室工作人員表示，當日下午，張女的家人曾來過警務室，具體情況暫不了解。

大陸一所知名三甲醫院消化內科主任醫生表示，亞硝酸鹽是一種常見的食品添加劑，適量使用不會對人體造成危害，但用量超過安全用量，會引起亞硝酸鹽中毒，給人體造成多種傷害，會引起多種疾病。據專家指出，亞硝酸鹽的致癌性和亞硝酸鹽致畸是常見的由大量或長期使用亞硝酸鹽引起的嚴重後果。