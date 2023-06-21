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崑大機械系外籍畢業生撥穗　學生錄取國立碩班、德國留學表現優異

▲為歡送畢業生，崑大機械系為外籍生舉辦撥穗儀式，由宏都拉斯籍黃朱恩及周勞拉代表畢業生發表致謝感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為歡送畢業生，崑大機械系為外籍生舉辦撥穗儀式，由宏都拉斯籍黃朱恩及周勞拉代表畢業生發表致謝感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學機械工程系，為大學部外籍生舉辦撥穗儀式，由學術副教長兼工程學院院長周煥銘親臨主持，系主任呂正中與廖慶聰教授、教過外籍班的教師們與遠從中南美洲到來的親友團也到場觀禮，場面溫馨動人。

其中祕魯籍學生蘇杰成更獲取獎學金，將進入國立台灣大學應用力學研究所繼續攻讀碩士學位。

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▲為歡送畢業生，崑大機械系為外籍生舉辦撥穗儀式，由宏都拉斯籍黃朱恩及周勞拉代表畢業生發表致謝感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為歡送畢業生，崑大機械系為外籍生舉辦撥穗儀式，由宏都拉斯籍黃朱恩及周勞拉代表畢業生發表致謝感言。周勞拉大學四年成績優異，不僅以第一名畢業，更獲頒智育獎，她感謝台灣國合會(ICDF）及崑大提供優異的獎學金，讓她能有機會發揮潛力學習，更感謝機械系老師們四年來的諄諄教悔，讓她在學業表現上出類拔粹；黃朱恩則表示，剛到台灣時人生地不熟，在國際處及老師們的協助下逐漸適應環境，四年時光飛逝，未來師生要再共聚一堂並不容易，所以特別珍惜當天，最後他也勉勵在座同學，生命會讓每個人面臨不同環境與狀況，但希望大家都成為掌握命運的主人。

▲為歡送畢業生，崑大機械系為外籍生舉辦撥穗儀式，由宏都拉斯籍黃朱恩及周勞拉代表畢業生發表致謝感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

以班上第４名畢業的祕魯籍蘇杰成在崑大表現優異，課餘更積極參加各項活動，曾擔任橄欖球隊隊員，並代表學校參加校外比賽，留下深刻回憶，他也獲得台大提供的獎學金，將繼續攻讀應用力學研究所。他衷心感謝台灣教育部提供豐沛資源，給他一個改變人生的機會，在沒有經濟負擔下專心就學，在台灣學習所獲得的知識和技能，對他以後的事業有莫大幫助。

▲為歡送畢業生，崑大機械系為外籍生舉辦撥穗儀式，由宏都拉斯籍黃朱恩及周勞拉代表畢業生發表致謝感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周煥銘副校長說明，機械系與國合會合作已逾10年，期間積極推動境外學生致該校就學，更開設國際機械工程學士與碩士全英語授課學程，歷年來共招收數百位來自哥斯拉大黎加、瓜地馬拉、薩爾瓦多、貝里斯、巴拿馬、尼加拉瓜、宏都拉斯、祕魯等中南美洲國家學生入學攻讀學位，除了由國合會、教育部提供獎學金之外，崑大也再提撥獎助資金，協助外籍生減輕就學負擔，十幾年下來培育眾多優秀外籍生，為世界舉才，更為促進外交頁獻心力。

▲為歡送畢業生，崑大機械系為外籍生舉辦撥穗儀式，由宏都拉斯籍黃朱恩及周勞拉代表畢業生發表致謝感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年度畢業的外籍生，有人選擇留在台灣繼續深造，有人將前往德國升學，更有不少人決定回到母國工作，周煥銘副校長除了恭喜畢業生完成學業，也鼓勵他們運用所學在全世界發揮長才，有機會也歡迎回到母校再續前緣，畢業是新旅程的開始，祝福畢業生能勇於突破逆境，航向康莊大道。

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