快訊／士院男法官涉性騷　審判長職務遭拔！連國法專庭也沒了

▲士林地院刑庭蔡姓審判長遭爆涉性騷女法官，今遭調整職務。（資料示意圖／士林地院提供）

記者黃宥寧／台北報導

士林地院刑庭蔡姓審判長日前遭爆涉性騷擾新進女法官，開車到陽明山「進行不只一輪的噁心騷擾行為」，院方隨後指出已啟動性騷擾調查處理機制。今（21日）最新消息指出，蔡遭拔除審判長職務，至於性騷擾行為如經調查屬實，將依違法情節處理，後續最嚴重恐面臨免除法官職務。

蔡於2010年開車載女書記官去陽明山涉毛手毛腳，雖無確切證據，但司法院人事審議委員會認他行為有損司法信譽，記2次申誡，他也因此卸任士院行政庭長與發言人，隔年1月被調整為免兼庭長，此次又涉性騷女法官再度被調整職務，至於他原負責「國民法官案件」專庭法官，將由蔡守訓審判長兼其職務。

本月16日司法院內網「法官論壇」以「She too」標題揭露：去年11月15日中午，士林地院有位性騷慣犯、人稱蔡董的2字頭審判長（以下均稱加害人），藉詞關心工作情形，帶著剛分發不久的年輕女法官前往陽明山用餐，用餐完畢之後刻意選擇不同的下山路線，並且在女法官發覺路徑有異從提袋內拿出手機欲察看提醒時，以手將女法官的手機壓進提袋內加以阻止。

其後，加害人將車輛開進似為中湖戰備道旁的窄巷內，以「某說法」藉故停車後（或許聽過傳聞的各位可以幫我克漏字一下），開始對女法官進行不只一輪的噁心騷擾行為。女法官初遇此事又身處深山內，完全不知如何抗拒，只好藉口下午還要評議，堅決要求加害人開車下山，加害人才決定放棄。返回法院後女法官立即向兩位法官同事求助，這才得知原來加害人已是慣犯。

女法官因此事已經身心受創超過半年，期間並因而尋求專業醫療，但加害人現在還在士林地院道貌岸然，文末強調經得女法官同意後決定在法官論壇上揭發，請士林地院、司法院重視，不要再次輕輕放下。

人稱「蔡董」蔡明宏法官為司法官訓練所（司法官學院前身）26期結業，蔡2007年11月間就曾涉及性騷擾女書記官，當時的受害者雖認沒受到尊重，也表明不想申訴；2010年間又被控載女書記官去陽明山涉性騷擾，時任司法院長賴浩敏指示調查，認蔡行為不檢、有損司法信譽記申誡2次。

遭爆性騷後，士院則回應「已啟動性騷擾處理相關機制進行調查，並將視女法官所需，協助連結心理支持方案及其他工作場域必要調整，務求確保同仁身心健康安全。」