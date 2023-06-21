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國民黨性騷案部分結案！陳雪生要上性平課　傅崐萁仍在調查

▲▼立法院外交及國防委員會,傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

政壇性騷案持續延燒，國民黨21日公布性騷擾申訴處理委員會部分案件結案處理情形，立委陳雪生坦承發言確有不妥之處，但有外聘委員認為，案情發生時雙方皆正執行立委職務，故建議轉請立院黨團加強溝通性平觀念，並請陳雪生接受性平課程；至於立委傅崐萁案仍在調查中，相關案情尚待釐清。

針對陳雪生案，國民黨表示，該案經司法民事判決定讞，並無涉及黨紀部分，亦未觸犯黨內提名規定之排黑條款，故無撤銷提名之理由；而本案係發生於立法院，朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免，惟陳雪生本人也表達其發言確有不妥之處，但也有外聘委員認為，由於雙方具立委身分，且案情發生時皆正執行立委職務，故建議轉請立院黨團加強溝通性平觀念，並請陳雪生接受性平課程。

至於6月3日接獲媒體報導主動調查的立委傅崐萁案，建議由外聘委員協助調查，並邀集相關人員至黨部進行檢核以釐清案情，現持續調查中。

另，有關前財團法人國家政策研究基金會副研究員曾柏文任職《端傳媒》評論總監時涉性騷案，國民黨經媒體報導主動立案調查，惟該員目前並非隸屬社團法人中國國民黨，因此已移請財團法人國家政策研究基金會處理，該會也已結案並函覆台北市政府勞動局。

還有新增的兩案部分，國民黨表示，其中一案於6月4日經電子信箱接獲檢舉，並已約詢雙方，且將調查結果及處置方式做成報告，本案雙方對於事件認知不盡相同，不過彼此都同意，可以到此為止，並願意簽字認同結案。

國民黨指出，另一個案子則尚在調查中，是有關6月10日新北市黨部工作人員疑涉性騷案，已去函新北市黨部查明，但因遭控的當事人已離職且已在去年往生，當時的主管也已退休，案情查明較不易，目前仍在積極釐清調查中。

國民黨重申，國民黨重視性別平權、保護女性權益，將持續強化黨內性平意識與既有救濟機制，如遇職場性騷擾案件，歡迎黨工使用國民黨工作規則內記載的性騷擾防治專線、申訴電子信箱或者直接通報秘書長辦公室進行申訴，面對性騷擾事件毋枉毋縱，絕不姑息。

▼國民黨性騷申訴委員會決議，要求立委陳雪生要上性平課程。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼南北之星快輪發佈會-陳雪生。（圖／記者周宸亘攝）

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