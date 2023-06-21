南消積極培訓義消幹部展開講習訓練　提升整體救災救護效能

▲台南市消防局積極培訓義消幹部，展開為期3天的義消「基礎」、「初級」及「中級」幹部講習班訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局積極培訓義消幹部，展開為期3天的義消「基礎」、「初級」及「中級」幹部講習班訓練；其訓練時數分別為24、20及16小時，參訓人數約有250餘人，這是培訓義消幹部的養成教育，也是建立義勇消防幹部協勤領導制度的開端，期能創造南市義勇消防人員投入協勤救災救護的大功效。

本次培訓課程規劃有義消相關保障及福利制度、救災裝備器材介紹與操作運用、緊急救護、義消核心的價值、義消後勤補給、山域救災安全、火災現場救災注意事項及破壞器材操作要領等。使擔任義消各級幹部的人員提早了解目前救災救護的相關運作情形，另台南市義消總隊黃崇銘總隊長亦安排於課程中，與所有的義消幹部現身說法，說明南市義消團隊的現況規劃與未來展望。





市長黃偉哲表示，臺南市義消組織本來就是一個具有優秀傳承的民力團體，藉由落實義勇消防人員幹部培訓工作，更能有效提升救災效能、培養救災間的默契。義勇消防人員機動性強，能在第一時間集結，協助執行各項災害搶救工作，期盼未來能於救災現場與消防人員通力合作，齊力建構防救災安全網。

消防局局長李明峯在主持開訓典禮表示：秉持市長「做得更好，過得更好」的信念，積極籌辦義勇消防人員各種救災及救護訓練班期。也唯有透過不斷的訓練及充實義消人員救災裝備器材，方能在救災救護現場因應各種狀況，維護各項救災安全，避免意外憾事發生。