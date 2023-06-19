瘋傳「嚇死人的台灣本土確診紀錄」5月單日死百人　疾管署還原真相

▲指揮中心今年5月起解散，疾管署僅會每周發布併發症病例每日平均數據。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

網路上19日開始瘋傳一段訊息，指稱是近期的確診紀錄，「嚇死人的台灣本土確診紀錄！5/26：81852-死104、5/27：94808-死126…」並提醒不要輕看此波疫情，應付疫戰。「事實查核中心」指出，經查證，這份資料是2022年5月的確診數據，根據疾管署統計，台灣5月累計6612例本土併發症通報。

瘋傳的貼文指稱：「嚇死人的台灣本土確診紀錄！請大家不要輕看此波疫情，目前務必『自保求多』並保護『家中老人及小孩』，請個人先超前備好應付『疫戰』。」當中還公布了5月底的確診數自，從5月1日起本土病例16936人、到了5月12日破6萬例，一直到5月26日單日上百人死亡。

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▲網路瘋傳假訊息「嚇死人的台灣本土確診紀錄」：5月單日死百人。（圖／事實查核中心）



事實查核中心3大點查證：第一、經檢視「COVID-19全球疫情地圖」台灣的每日確診統計圖，可發現網傳數字為去年5/1至5/27的本土病例數；第二、且疾管署已在今年3月20日修訂COVID-19確診病例定義，調整為符合新冠併發症（中重症）的民眾需通報並隔離治療；第三、疾管署僅會每周發布併發症病例每日平均數據，並不會有網傳每日確診數據。

進一步調查疾管署資料，當時台灣每日平均確診數從2022/5/1的1萬6936人，逐日急遽上升至5/27達到高峰的9萬4808人，因此，可確認網傳的確診數、死亡人數是2022年5月的數據，並非近期。另外，臉書最早在去年5月27日就在流傳這篇文，符合當時的時空脈絡，直至今，同樣訊息又再度於網路流傳。

根據疾管署統計數據，今年5月至6月中的併發症病例數據中，從5月開始每日平均新增100多例併發症病例，5月中後上升至每日平均200多例，5月共累計6612例本土併發症通報。詳細數據如下：

2023/5/3-5/9每日平均新增116例本土確定併發症病例，平均每日新增15例死亡個案。

2023/5/10-5/16每日平均新增154例，平均每日新增15例死亡個案。

2023/5/17-5/23每日平均新增204例，平均每日新增18例死亡個案。

2023/5/24-5/30每日平均新增209例，平均每日新增20例死亡。

2023/5/31-6/6每日平均併發症病例新增244例。

2023/6/7-613每日平均併發症病例新增245例。

根據疾管署的統計資料，台灣在5月共累計6612例本土併發症通報，其中沒有打滿3劑疫苗為3267例（約49％）、其中又以未曾接種任何一劑疫苗為多（2290例）。

疾管署並發布聲明澄清，有關近期社群軟體、網路以「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」等聳動標題，流傳不實COVID-19病例數及死亡數等訊息，是以去年5月1日至27日數據張冠李戴為今年統計。

疾管署強調，COVID-19自今年3月20日起調整病例定義，符合臨床條件及檢驗條件之併發症個案須通報法定傳染病，快篩陽性之輕症或無症狀民眾免通報。依據統計資料，今年5月1日至27日本土確診每日平均165例、每日死亡平均17例、推估輕症就醫每日平均1萬7602人次。網路瘋傳的不實訊息早在去年5月27日就曾散布，今年以同樣內容絲毫未改再度出現，請民眾勿上當誤信，也請勿轉傳與散布。

疾管署重申，今年5月起指揮中心解散後，COVID-19確診數等疫情相關資訊均由該署定期發布，勿輕信社群軟體、網路流傳消息。另提醒民眾，收到來路不明防疫訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，相關內容以官方公布資訊為主，詳情請上官網查詢 https://gov.tw/55N。