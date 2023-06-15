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5大病毒流行中！小孩紛紛出現這症狀　家長緊張掛急診

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情反撲，民眾外出還是要注意防疫。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰提醒，社區中正流行新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV及腸病毒（柯沙奇A型）。他也分享一天看診，就有3位小弟弟患者出現「小腿痠痛」症狀，讓家長們很緊張帶來急診，才知是得了「病毒感染併發急性肌炎」，並形成「橫紋肌溶解症」。

吳昌騰14日在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書提到，這段時間，上兒科急診班的醫師大家都辛苦了，因兒科病人多！尤其是發燒的病人。

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吳昌騰表示，新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV及腸病毒（柯沙奇A型）正一起在社區中流行；14日他上小兒急診班，來了3位小弟弟，分別來自不同家庭，年齡介於5-8歲。

吳昌騰說，他們來急診求診的原因，主訴大概都是前幾天「有發燒及呼吸道感染的症狀」後，14日早上「小腿痠痛，不想走路」，看到小孩有這症狀，家長們都很緊張，趕快帶來兒科急診，有些孩子還得要爸爸媽媽抱著！

▼疫情反撲，民眾外出還是要注意防疫。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

吳昌騰指出，當他問過病程、做完理學檢查後，大概就知道是急性肌炎（甚至併發橫紋肌溶解症），於是安排抽血檢驗，抽血報告顯現出肌肉酵素（CPK)上升到2000多-4000多，「哇！他們都是得了『病毒感染併發急性肌炎』，並形成『橫紋肌溶解症』。」他解釋，有許多病毒會引起，最常見還是感染流感病毒。

吳昌騰表示，急性肌炎大多發生在兒童流行性感冒後，約1-4天「前驅症狀」已改善，卻出現兩側下肢的肌肉疼痛，以小腿肌群較常見，其次是大腿肌，當病童活動時，雙腳疼痛加劇，即使能走路，也會有步態異常。

吳昌騰說，流感出現病毒性感染合併急性肌炎現象，可能是病毒直接侵犯肌肉引起發炎，也可能是經由免疫系統的反應所致，如果免疫系統的反應過度激烈，病毒也會侵犯大腦、腎臟、心臟。

吳昌騰解釋，一般而言，如果小孩出現發燒、喉嚨痛，致病原通常包括流感病毒A型與B型，另外有些病毒也都可能引發肌肉發炎，小兒急診醫師必須做出判斷。

吳昌騰提到，如果病童感染的病毒量較大引起肌炎，出現肌肉疼痛現象時，早期可以多休息，多補充水分，醫師也會給止痛藥減輕疼痛；如果比較嚴重，必須住院接受抗病毒治療及點滴治療，抽血追蹤CPK及肌肉發炎的狀況。

吳昌騰指出，因為這一陣子滿多病例！給小兒急診醫師的建議分享，若CPK>1000，可以診斷為橫紋肌溶解症，這是需要安排住院；若CPK>5000，是需要積極的治療，以免有急性腎傷害的可能性。

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