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清冠一號配這藥慘變「急性腎衰竭」！台大醫急喊：真的母湯

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲李建璋分享，有患者因為服用了清冠一號與派拉維，結果嚴重腹瀉，最後演變成急性腎衰竭。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

隨著新冠降級，現在確診者已不再通報，若有症狀通常是看完醫生後，自行在家請假休息。不過，台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，近期有患者服用清冠一號，搭配抗病毒藥物派拉維（Paxlovid），結果出現劇烈腹瀉、電解質紊亂，甚至有急性腎衰竭的症狀，讓他忍不住呼籲，這兩種藥物加起來並不會成為大力湯，而是「母湯」。

李建璋在臉書上表示，這兩周顯然是疫情高峰，家中的長輩、親戚大小無一倖免，臨床工作也是遍地烽火，而對於高風險的長輩而言，派拉維是相當有效的抗病毒藥物，若發現確診務必早期服用，除了能夠改善症狀，也可以避免重症。

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不過，李建璋還說，派拉維有許多交互作用，不該與清冠一號一起服用已是老生常談，但近期臨床上有幾例案例，服用派拉維以後劇烈腹瀉、電解質紊亂，甚至有急性腎衰竭的狀況。

由於派拉維不會有腹瀉的副作用，李建璋於是明查暗訪，發現當中有案例是同時服用派拉維與清冠一號，因為清冠一號會有腹瀉症狀，派拉維則會加重腹瀉效果，年紀較大者拉幾個回合，就可能產生急性腎衰竭，這種情況不一定完全可逆、可能造成永久傷害，讓他不禁呼籲，清冠加派拉維並非大力湯，而是「母湯」。

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