一度以為過勞！財經網美確診「頭痛炸裂」　曝這次症狀超凶險

▲頭痛欲裂，胡采蘋一度以為自己是過勞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「說起來很好笑，一開始染疫的時候我頭痛得要命，我不知道染疫了，以為自己快完蛋了。」財經網美胡采蘋6月初曾確診，4日貼出快篩2條線的照片直呼，「傷心！天選之人列車掰掰我下車了。」後來在11日轉為陰性。昨（15日）晚上發文分享經驗，表示這個病真的很恐怖，「連鼎泰豐都吃不完。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，一開始染疫時，因為頭痛得不行，她一度以為是不是腦溢血，「因為我一直篤信自己一定會過勞死，有一天累到心臟突然不跳之類的。所以第一天頭痛爆炸時，我覺得完了完了我還有很多事情要做耶！」好在有職業病的小弟立刻叫她快篩，結果就是確診。

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▲胡采蘋6月初確診。（圖／翻攝自Emmy追劇時間）

她表示，這次的病非常凶險，「前三天發燒，全身沒有力氣，連走到洗手間，坐到馬桶上時，都是跌坐下去的，根本毫無力氣。」甚至要從房間出來拿外送，經過客廳還得坐下休息一下，才能再繼續走到門口。

更恐怖的是，就算美食擺在眼前，也沒力氣多吃幾口，「事實上也吃不了幾口，也並不餓」，但因為沒力氣把冰箱的東西拿出來加熱，所以堆滿了「吃了幾口的外賣食物」，「連鼎泰豐都吃不完，這個病是有多恐怖。」最後，胡采蘋笑說，「所以我買了一個有點貴的包包，紀念這次的大病。應該買的對吧。對吧？」

▲胡采蘋一度燒到38.3度。（圖／翻攝自Emmy追劇時間）

貼文一出，有人秒抓重點笑翻，「最後一句話才是本文重點」、「一個嚴重的病，需要一個乃至更多的包緩解，這是真理」、「打這麼多鋪陳，應該很費力……最後才是重點」、「女人買包何愁沒有藉口」、「大難不死必買包」、「我也要跟上『買包』的腳步，紀念告別『天選之人』。」

也有中鏢網友一陣熱議，「我那時以為我是登革熱，去台大掛急診驗了新冠、流感、登革熱，結果是新冠確診」、「我現在確診就是如此，很痛苦」、「我上周剛確診，完全是妳說的那樣！前三天發燒根本無法進食，站都站不穩！退燒後又每天冒奇怪的新症狀！我也打算要再來買貴貴的鍋子。」