　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一度以為過勞！財經網美確診「頭痛炸裂」　曝這次症狀超凶險

▲▼惡鄰,噪音,大樓,社區,崩潰,吵架,公主病,劈腿,出軌,女友,隔音,分手,離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲頭痛欲裂，胡采蘋一度以為自己是過勞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「說起來很好笑，一開始染疫的時候我頭痛得要命，我不知道染疫了，以為自己快完蛋了。」財經網美胡采蘋6月初曾確診，4日貼出快篩2條線的照片直呼，「傷心！天選之人列車掰掰我下車了。」後來在11日轉為陰性。昨（15日）晚上發文分享經驗，表示這個病真的很恐怖，「連鼎泰豐都吃不完。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，一開始染疫時，因為頭痛得不行，她一度以為是不是腦溢血，「因為我一直篤信自己一定會過勞死，有一天累到心臟突然不跳之類的。所以第一天頭痛爆炸時，我覺得完了完了我還有很多事情要做耶！」好在有職業病的小弟立刻叫她快篩，結果就是確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼財經網美胡采蘋6月初確診，一度燒到38.3度。（圖／翻攝自Emmy追劇時間）

▲胡采蘋6月初確診。（圖／翻攝自Emmy追劇時間）

她表示，這次的病非常凶險，「前三天發燒，全身沒有力氣，連走到洗手間，坐到馬桶上時，都是跌坐下去的，根本毫無力氣。」甚至要從房間出來拿外送，經過客廳還得坐下休息一下，才能再繼續走到門口。

更恐怖的是，就算美食擺在眼前，也沒力氣多吃幾口，「事實上也吃不了幾口，也並不餓」，但因為沒力氣把冰箱的東西拿出來加熱，所以堆滿了「吃了幾口的外賣食物」，「連鼎泰豐都吃不完，這個病是有多恐怖。」最後，胡采蘋笑說，「所以我買了一個有點貴的包包，紀念這次的大病。應該買的對吧。對吧？」

▲▼財經網美胡采蘋6月初確診，一度燒到38.3度。（圖／翻攝自Emmy追劇時間）

▲胡采蘋一度燒到38.3度。（圖／翻攝自Emmy追劇時間）

貼文一出，有人秒抓重點笑翻，「最後一句話才是本文重點」、「一個嚴重的病，需要一個乃至更多的包緩解，這是真理」、「打這麼多鋪陳，應該很費力……最後才是重點」、「女人買包何愁沒有藉口」、「大難不死必買包」、「我也要跟上『買包』的腳步，紀念告別『天選之人』。」

也有中鏢網友一陣熱議，「我那時以為我是登革熱，去台大掛急診驗了新冠、流感、登革熱，結果是新冠確診」、「我現在確診就是如此，很痛苦」、「我上周剛確診，完全是妳說的那樣！前三天發燒根本無法進食，站都站不穩！退燒後又每天冒奇怪的新症狀！我也打算要再來買貴貴的鍋子。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
1樓設香案問事釀大火！　樓上1家3口慘被燒死
快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　最新警戒區出爐
紅綠燈「1規定」一半的人都答錯！　太多人不知道
《浪姐4》Ella隊友無預警宣布退賽！　原因曝光：停止一切工
蔡沐霖吃案、霸凌調查結果出爐　民進黨道歉
快訊／50嵐氣爆！滿地飲料杯　4人傷勢曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春水堂全面調薪12%！疫後首波大型招募500人　外場月薪40k起

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　最新警戒區出爐　

紅綠燈「1規定」一半的人都答錯！　老司機搖頭：太多人不知道

一度以為過勞！財經網美確診「頭痛炸裂」　曝這次症狀超凶險

傳愛不間斷！華航贈140份端午禮　暖心送愛在地長者

北市明起提供幼童公費抽血檢驗　聯醫5大院區「可線上預約」

視障者過馬路走歪　停紅燈騎士「秒做1舉動」超暖！阿伯還對他比讚

關注戰爭下的孩童　雲科大視傳生榮獲2023克羅埃西亞影展特別獎

在日本喝午後奶茶「1罐不到台幣20元」！他驚：台灣超商好貴

5月海溫創新高！鄭明典：海洋熱起來「難再回去」　全球暖化更明顯

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

女騎士等紅燈遇鴿子飛來　被咬摔車...牠路中遭撞亡

春水堂全面調薪12%！疫後首波大型招募500人　外場月薪40k起

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　最新警戒區出爐　

紅綠燈「1規定」一半的人都答錯！　老司機搖頭：太多人不知道

一度以為過勞！財經網美確診「頭痛炸裂」　曝這次症狀超凶險

傳愛不間斷！華航贈140份端午禮　暖心送愛在地長者

北市明起提供幼童公費抽血檢驗　聯醫5大院區「可線上預約」

視障者過馬路走歪　停紅燈騎士「秒做1舉動」超暖！阿伯還對他比讚

關注戰爭下的孩童　雲科大視傳生榮獲2023克羅埃西亞影展特別獎

在日本喝午後奶茶「1罐不到台幣20元」！他驚：台灣超商好貴

5月海溫創新高！鄭明典：海洋熱起來「難再回去」　全球暖化更明顯

《鐵拳8》7月下旬將開網路封測　5大關卡16角色任你玩

擬真「美女」機器人亮相上海　雙手能握實物...精通八種語言

「與YG合約到期」傳好消息　歌迷等6年！GD終於鬆口：正在製作歌曲

偷遍東台灣！關山警通報、大武警攔捕　竊車賊難逃法網

歐買尬研發台灣首款AI手遊　預計第3季上線

1樓私設香案供參拜問事！電線短路釀大火　樓上1家3口慘被燒死

狼選之人成形　三大改革難解「信賴危機」

春水堂全面調薪12%！疫後首波大型招募500人　外場月薪40k起

玉山金新董座坦言接棒戰戰兢兢！若發生MeToo　「不會輕易作罷」

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　最新警戒區出爐　

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

老闆兒抹布水擠牛肉麵鍋？攤商曝真相

8縣市大雨　端午連假天氣曝！南北兩樣情

寶可夢卡「1張收500萬台幣」玩家崩潰：賣掉了

NET有真皮包！「只要759元」妹子驚呆

12星座「下半年衰月」揭曉

雞排妹自爆「有伴侶公眾人物」　半夜1舉動測底線

4生肖下半年工作運爆發　升職加薪不是夢

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

更多熱門

相關新聞

5大病毒流行中！小孩紛紛出現這症狀　家長緊張掛急診

5大病毒流行中！小孩紛紛出現這症狀　家長緊張掛急診

兒科急診醫師吳昌騰提醒，社區中正流行新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV及腸病毒（柯沙奇A型）。他也分享一天看診，就有3位小弟弟患者出現「小腿痠痛」症狀，讓家長們很緊張帶來急診，才知是得了「病毒感染併發急性肌炎」，並形成「橫紋肌溶解症」。

新冠疫情還沒降溫！新北要發「免費快篩」

新冠疫情還沒降溫！新北要發「免費快篩」

撐3年沒確診！他1症狀纏身　哭喊「天選之人好慘」

撐3年沒確診！他1症狀纏身　哭喊「天選之人好慘」

被深綠名嘴罵腦殘！財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」

被深綠名嘴罵腦殘！財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

關鍵字：

財經網美胡采蘋確診染疫新冠肺炎天選之人快篩

讀者迴響

熱門新聞

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

身分證對中「任5碼」玩樂園只要5元

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

即／板橋中正路氣爆！3人受傷送醫

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面