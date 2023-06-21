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AI威脅！　拜登：應處理國安與經濟風險

▲美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登將著眼處理AI風險。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登20日表示，AI人工智慧對於國家的安全與經濟風險，是需要解決的，他將會尋求專家的建議。

路透社報導，拜登人在舊金山出席活動，會上他表示聯邦政府致力於保衛美國人的權利與安全，包括保護個人隱私、處理偏見和不實資訊，以及在AI系統釋出前先確保安全。

拜登與民間領袖組成的團體會面談論AI，這群人先前都曾發聲批評過大科技公司的影響，拜登表示，「我想直接聽聽專家們怎麼說」。

OpenAI與微軟年初推出ChatGPT後，全球迎來大量對AI產業的投資，以及使用AI的客戶，已有部分國家正在考慮，如何減輕這些新興科技帶來的危險。

拜登此次會見的專家包括人道技術中心執行主任哈里斯（Tristan Harris）、演算法正義聯盟創始人波拉姆維尼（Joy Buolamwini），以及史丹佛大學教授李奇（Rob Reich）。

全球多國政府都在忙著起草生成式AI的使用規範，拜登最近也就該議題與多國領袖進行討論，包括英國首相蘇納克（Rishi Sunak），英國下半年也將舉辦第一屆全球AI安全峰會。拜登預計也將和正在訪問美國的印度總理莫迪（Narendra Modi）進行一番討論。

歐盟上周同意修改歐盟執委會提出的法案，該法案是針對所有使用AI科技領域包括自動工廠、自動駕駛車輛以及聊天機器人的全球標準。

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