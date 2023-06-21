日本前首相電郵謝明珠讚柯文哲　野田佳彥挺台加入WHO、CPTTP

▲日本前首相野田佳彥的一封電郵與專文，意外曝光謝明珠是規劃柯文哲日本行的幕後推手。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲6月初的日本行，當時在日本政界與媒體界掀起關注與迴響，目前也出現了後續的新進展。據透露，前日本首相野田佳彥上週還特別發了電子郵件向柯文哲前辦公室主任謝明珠表示，此次與柯文哲見面，他本人也感到相當高興，甚至還寫了文章發表在自己的官網，而這封來自野田佳彥的email，也意外地曝光了謝明珠在日本政商界的資源與網絡，因為柯文哲的日本行都是她一手規劃與安排。

對此，謝明珠在接受《ETtoday東森新媒體》記者電訪時，也證實了她在6月16日收到了野田佳彥寄來的電郵。謝明珠表示，基於尊重、誠信與禮貌，她不方便透露太多與對方的互動，但已將野田佳彥想傳達的訊息轉達給柯文哲，同時也已經把野田佳彥的文章翻譯成中文，提供給柯文哲參考。

根據野田佳彥在會晤柯文哲會晤後所發表的文章，他認為柯文哲是一位非常親日，同時也充分具備了作為主管資質的人物，而且柯文哲走中間路線，重視與美國的關係，同時也願意繼續與中國對話。

野田佳彥也表示，他願意與台灣政要繼續對話，無論誰當總統，他都會堅定支持台灣加入世界衛生組織，也歡迎台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定。

▲野田佳彥與柯文哲晤談後，發表專文稱讚柯文哲具有領導者素質。（圖／記者陳弘修翻攝）

柯文哲在6月4日至8日以總統參選人的身份，前往日本訪問，對於此行相當看重的他，親自邀請已經離開市府團隊的謝明珠籌備與規劃整個行程。

柯文哲急召謝明珠歸隊的主要理由有二，一為謝明珠是柯陣營中唯一能用流利日語與對方溝通或協商的人；二是謝明珠過去在日本與產業界發展時所累積的豐沛人脈與經驗，在柯文哲當時在思考可以託付誰規劃日本行時，唯一能在短時間完成任務的人選，因此，柯文哲最後是自己打電話給謝明珠請她幫忙。

接近柯文哲人士表示，在謝明珠的安排與規劃下，柯文哲此行在日本與兩位前首相野田佳彥﹑麻生太郎會面與對談，五天四夜的行程還包括了拜會未來有可能角逐首相大位、過去相當親近安倍晉三的自民黨幹事長世耕弘成與13位參議員、會晤維新之會黨主席馬場伸幸，以及日本最大在野黨立憲民主黨蓮舫等人。

該人士也表示，其他活動，像是前往曾被形容為首相搖籃的早稻田大學演講、參訪外交與軍事重要智庫、駐日國際媒體協會FCCJ演講﹑僑界餐會安排、日本當地後援會籌備規劃等，都讓柯文哲驚艷不已，對於在當地得到政商界與媒體的關注，而柯文哲在過程中也多次私下表示，他非常感謝謝明珠。

對於如何憑一己之力規劃安排柯文哲的日本行，謝明珠在受訪時表示，一已之力這樣的說法，她有點不敢當，因為這次的出訪，他在日本政商、學術與產業界的朋友們也幫了很多忙。

謝明珠說，她當初在替柯文哲規劃整個行程前，就先定下三個方向，亦即要有亮點、代表性、未來性。不到一個月的時間就要完成所有的拜會對象規劃與行程安排，過程中雖然也會有壓力，但重點是如何在一次次的聯繫溝通或往返信件中，介紹日本政界可能不是很熟悉的柯文哲、了解拜會對象的政治理念，然後再向其說明與柯文哲可以互相見面、傾談的動機性，讓對方可以在短時間內，排開行程來與柯文哲會面。

▲自民黨幹事長世耕弘成率領安倍派13位參議員在特別會議室接待柯文哲。（圖／記者陳弘修翻攝）

談到在規劃此行印象較為深刻的部分，謝明珠表示，除了安排自民黨幹事長世耕弘成率領安倍派13位參議員在參議員特別會議室見面，以及拜會兩位前首相野田佳彥、麻生太郎的行程她必須事前保密外，在訪問團出發前，她先親自拜訪日本國會超黨派聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司也是讓她難忘的一刻。

謝明珠表示，因為當時在民眾黨召開行程公布記者會後，由於有日本媒體寫了「日華懇」，讓古屋圭司覺得之前約的是個人會晤，但為何有媒體寫成組織拜會，因此有點不開心，甚至一度不願再聯繫，為此，她到了日本後第一件事就是下飛機立刻前往古屋圭司辦公室，在經過她的說明與溝通後，對方才敞開胸懷，而之後的拜會行程，雙方也談得非常愉快。

另外，謝明珠也指出，她在企業界服務時首重的是訊息與趨勢，在美中台日四邊關係中，日方的外交與軍事訊息其實非常重要，因此在行程規劃上，她也特別安排了柯文哲拜會兩個智庫，一個是有退役將領與前外交官加入研究的國際、防衛領域智庫，另一個則是日本國際問題研究所（JIAA），JIAA隸屬於日本外務省，定期舉辦論壇、座談會以及國際會議，同時也會邀請日本專家和國際學者討論日本外交政策和國際事務。

對於野田佳彥最新發來的電郵內容為何，謝明珠表示，她在6月16日收到email，不方便透露太多，但已將野田佳彥想傳達的訊息轉達給柯文哲，之後她也會回信給對方並保持聯繫。

接下來是否再安排日方政界人士與柯文哲或民眾黨接觸？謝明珠表示，離開前市長辦公室的工作後，本來想要回歸企業，這次純粹是義務幫忙，因為前老闆都開口了，只要是自己能夠幫得上的地方，凡事都全力以赴。

▲柯文哲與日本前首相麻生太郎會晤的行程，之前保密到家。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲謝明珠此次也安排了維新之會黨主席馬場伸幸與柯文哲會面。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲日本前首相野田佳彥在會晤柯文哲後發表專文。（圖／野田佳彥官網）

以下為野田佳彥在個人官網發表文章的中文翻譯大意：

6月5日，已宣布將於明年1月參選台灣總統的前台北市長、台灣民眾黨黨魁柯文哲到訪我的議會辦公室。我們交換了約一個小時的意見，加深了相互之間的了解。

柯先生出生於1959年。他是台灣大學醫學院畢業的著名外科醫生。和小兒科醫生的妻子結婚度蜜月的地方就是在日本。2014年以無黨派身份挑戰台北市長選舉，當選。2018年連任成功。2019年創立中間派政黨台灣民眾黨，並出任首任黨主席。

他說，由於多年從事重症急救工作，他善於作決策，對應問題能迅速反應。我認為他非常親日，且具有足夠的領導者素質。

總統選舉中，以台灣獨立為志向的執政黨民進黨擬參選人為現任副總統賴清德，最大在野黨對中採和解政策的新北市市長侯友宜也作為國民黨的候選人參選。台灣民眾黨的柯先生走中間路線，他重視與美國的關係，同時也願意繼續與中國對話，目前的選舉是三腳督的情況。

去年，我在東京與民進黨的賴先生共進晚餐。我相信柯先生和賴先生來日本時都會見我。我想是因為他們知道我們立憲民主黨執政期間，與台灣的關係實際上是有進展的。

配合羽田機場的Open Sky Plan，羽田機場與台北/松山機場之間的直航已開通，增加了日本與台灣之間的人民往來。對於2014年舉辦的故宮博物院展覽，我們議院也於2011年制定了法案。

2012年9月，在俄羅斯海參崴舉行的APEC首腦會議上，當時擔任日本首相的我與台灣前副總統連戰有了一次的會談。日本首相與台灣副總統的會晤是日中邦交正常化（日台斷交）以來級別最高的一次會談。在這次與台灣的首腦級會談後、安倍政府就以保持並繼續進行。

我在2015年卸任總理後訪問了台灣。我與當時的總統馬英九和最大在野黨民進黨領袖蔡英文會面，除了再次對他們在東日本大地震後的募款表示感謝外，我也表示並要求取消對日本食品的進口限制。

我願意與台灣政要繼續對話。目前在(台灣有事)的風險增加當中，我們對台灣總統大選也以嚴正的緊張感注視著進展。無論誰當總統，我都會堅定支持台灣加入世界衛生組織。我們也歡迎台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定。

