郭正亮揭侯友宜淪老三主因　再提諫言：先穩住基本盤

▲郭正亮強調，侯友宜一定要先穩住基本盤選票。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜在近期多份民調中，皆被民眾黨總統參選人柯文哲超車，淪為「老三」。對此，前立委郭正亮19日指出，侯友宜最大的問題就是沒有穩住基本盤，一定要先穩住國民黨的基本盤，再來談中間選民。

郭正亮在節目《熱搜發燒榜》中指出，總統大選的關鍵就是「光」跟「熱」，光就是路線和價值的對比，熱就是個人能量，「這兩個出不來，怎麼選？」他舉例，前高雄市長韓國瑜當年在選總統就是熱度很夠，是因為到了選舉後期台灣被香港反送中的新聞淹沒，但今年就不一樣了，他直言，「今年你再講抗中，穩死的。」

郭正亮表示，在這樣的氛圍其實對國民黨有利的，「侯友宜是正宗」，但當前國民黨副主席夏立言赴中、前總統馬英九兩岸青年交流卡關的時候，侯友宜都沒有出來說話，也不會學柯文哲把「兩岸一家親」掛嘴邊，給人的感覺就是不太想管兩岸論述。

郭正亮強調，侯友宜首先就是要穩住基本盤，再來談中間選民，穩不住基本盤就是侯友宜最大的問題，國民黨的基本盤至少有三成，只要穩住民調一定會上來，所以侯友宜一定要敢說，去申明國民黨的傳統價值，要抓住人民有感的議題，講得具體一點。