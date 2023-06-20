鄭文燦質疑能源態度矛盾　侯友宜：核廢料處理是中央權責

▲侯友宜出席111學年度畢業生市長獎頒獎典禮 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

對於國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨日拋出核二、核三延役，解決短期能源問題。行政院副院長鄭文燦表示「過去卡核廢、現在要延役，說法是矛盾的」。對此，侯友宜回應，核廢料的處理是中央權責，新北市在核安的把關上當然要盡心盡力，中央把責任歸屬給地方，這哪對呢？中央權責中央要負責。

鄭文燦指出，若侯友宜主張核二、核三延役，前提就是相關延役的準備要完成，現在侯友宜要選總統才提出核二、核三延役，這跟侯友宜過去擔任副市長與市長時的作為完全不同，質疑侯友宜過去卡核廢、現在要延役，說法是矛盾的。

侯友宜嗆，核廢料的處理是中央權責，新北市在核安的把關上當然要盡心盡力，這當中他們向行政院反應過多次，行政院要出來說明說核廢料不能永久儲存在人口稠密的地方，這個很簡單也不要出來說明，把責任歸屬給地方，這哪對呢？中央權責中央要負責。

另外，鴻海創辦人郭台銘今在臉書上批評民進黨能源政策。媒體問到，認為是在給建議？還是刻意來較勁？侯友宜說，能源問題就是國安問題，這個問題民進黨非核家園做不到，就是現在全民的共識，全民面對的是民生產業的缺電，這不用誰問誰說，大家都知道，民進黨開一張空頭支票騙了選票，到了最後沒有辦法兌現，不要說哪一個人，他看所有的全國民眾都很知道，缺電是一個事實。

