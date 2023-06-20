日月潭水庫維持高水位　各公有碼頭浮排設施全面恢復正常使用

▲日月潭水庫維持高水位，各公有碼頭浮排設施已恢復正常使用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭水庫今年歷經3、4月枯水期，5月下旬受益於梅雨及瑪娃颱風所帶來的豐沛降雨，水位自6月起大都維持高水位；日月潭國家風景區管理處為迎接國內旅遊復甦，自5月30日起啟動各公有碼頭設施復原工作，廠商已完成復原作業，完成碼頭各項設施正常使用，提供過往遊憩功能。

日管處表示，本次各項碼頭復原工作包含拆除原先因引橋較陡於各公有碼頭設置止滑條、銜接浮排作業（朝霧碼頭1號及2號浮排、玄光碼頭1號浮排、伊達邵碼頭1號及2號浮排），並恢復各碼頭右側引橋正常開放使用。

與此同時，日管處持續與南投縣渡船遊艇商業同業公會協調船舶席位調整事宜，以發揮日月潭船舶遊憩功能最佳化，另針對日月潭今年度水位下降情形，邀集遊艇公會會員業者與駕駛辦理日月潭船舶駕駛安全增能講習，提升日月潭水域地勢高低差知識、並傳達較易擱淺水域，以利業者規劃遊程時能夠避開有航安疑慮之航線，加強各船舶業者與駕駛日後於各碼頭水位下降警戒及應變觀念，提升搭乘日月潭船舶遊憩安全與品質。

日管處強調，未來仍會持續關注水位變化，在遊客安全、設施維護及遊憩需求下，機動應變處理啟動各項措施，以完善碼頭服務設施量能。