首波梅雨「滯留鋒水彈」大範圍猛灌　專家預警西台灣3天強降雨紫爆

▲台灣今天受低壓帶影響，對流雲系發展旺盛。（圖／中央氣象局，下同）



記者柯沛辰／台北報導

氣象專家表示，首道梅雨滯留鋒面13日、14日（周二、周三）在台灣附近建立，後續幾天滯留鋒面徘徊，各地皆有雷陣雨機會，本周需留意豪大雨影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也引述歐洲數值模式未來4日的雨區模擬，預估還會有一輪更大範圍的雨勢，西部地區強降雨訊號明顯，雨量有機會達到「紫爆」等級。

中央氣象局表示，滯留鋒13日起建立在南部外海到巴士海峽附近，南部有短暫陣雨或雷雨。不過，隨著鋒面15日（周四）北移，各地雨勢明顯，中南部降雨增加，16日、17日（周五、周六）南部雨勢持續，直到18日（周日）鋒面才會北移遠離，但受西南風影響，中南部仍有短暫陣雨或雷雨。

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▲今天台灣各地有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨相對明顯。



「天氣風險公司」也表示，滯留鋒面建立後，加上西南季風影響，各地都是容易下雨的天氣，除了中南部、東南部降雨頻繁，其他地區也會有雨勢，只是空檔多，出門仍要記得攜帶雨具。尤其15日（周四）鋒面逐漸北抬後，各地雨時拉長、雨勢擴大，整體降雨將增多，各地應提防豪大雨，尤其中南部機率最高。

「天氣風險公司」指出，18日（周日）以後，鋒面北抬至台灣北方，稍微離開台灣附近，但西南風仍為台灣帶來水氣及不穩定的環境，所以中南部地區仍不定時有短暫陣雨或雷雨，但雨勢規模會比週間來得小許多，其他地區則是午後雷陣雨天氣。

台灣颱風論壇根據歐洲數值模式「未來4日雨區模擬」指出，15日至17日（周四至周六）低壓自華南東移出海，帶動西南風再度增強，鋒面重回台灣上空、停滯，預估還會有一輪更大範圍的雨勢，西部地區強降雨訊號明顯。另外，本周各地大雨機率高，強烈雷雨帶時常突襲帶來瞬間強降雨，務必留意天氣變化。

▼未來四天有短延時強降雨、局部豪大雨發生機會。

