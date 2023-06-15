隱忍10幾年！網友酸短今「當年不處理」蹭熱度很瞎　本人高EQ回應

▲短今分享自身經歷。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

記者曾筠淇／綜合報導

女星黃云歆昨（14）日透過臉書指控，許傑輝過去要她繳交「性感作業」，還把巧克力拿到她胸前，問她能否夾住？事後啦啦隊女神短今也發布限時動態表示，許傑輝曾問她可否摸胸，她因不知如何應對，「只能讓導演得逞了」。不料，當短今勇敢說出自身經歷，卻收到網友私訊，指她「蹭熱度」，對此，短今也高EQ回應了。

稍早短今發布一則限時動態，從圖片可見，有網友傳私訊表示，「只能說台灣公眾人物蹭熱度增加知名度、網路聲量的風氣真的很瞎」，雖不容許性騷擾、性侵，但「不要用年輕當藉口」，如果出車禍被人搶劫、在路上被攻擊，「你會說我因為大學剛畢業所以不敢出聲？」

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網友還說，處理的方法有很多，可以報警、提告、當下大聲喝斥等，「當年不處理現在跳出來的目的是？我想只有你跟你經紀公司知道吧？」

▲短今貼出網友訊息。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

針對網友訊息，短今則回應，「我氣自己當年不懂得保護自己，隱忍了十幾年，連我爸媽都不知道我經歷了這樣的事情，明明是受害者，我卻在檢討我自己。現在站出來講，是不希望女孩們遇到跟我一樣的遭遇，只要不舒服，要勇敢的拒絕。」最後她也感謝大家關心。

回顧此事，短今今（15）日凌晨轉發黃云歆貼文，表示許導演在表演課後，要她在小房間換馬甲，「我以為是演員的試鏡，小房間裡面只有我跟許先生兩個人」。不料「許先生」卻說她的胸部像豆腐，是假的嗎？接著又問可否摸摸看？

短今當下「石化在原地」，因為還是大學生，沒遇過類似狀況，所以不知如何應對，「只能讓導演得逞了」。不只如此，演出結束後，「許先生傳訊息給我，要求我傳性感的自拍照給他，他聲稱這是表演的訓練」。

許傑輝捲入性騷擾風波後，今日已宣布即日起退出演藝圈，停止所有公開活動，「深自反省，誠心道歉」。