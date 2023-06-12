客人看完菜單問「怎麼都肉？」　牛排店PT傻了…一家都吃素

▲原PO姪子在平價牛排店打工。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「送上菜單，那一家人說出了讓他不但一頭霧水，而且應該是永生難忘的話。」有網友表示，姪子在某平價連鎖牛排館打工，擔任外場PT，最近遇到一組客人，看著菜單問「怎麼都是肉？都沒素菜？」並稱一家人都吃素。原PO聽了也想不透，「我姪子只是在平價牛排店打工，而不是高級西餐廳」，話題引發討論。

這位網友在●【爆廢公社二館】●表示，姪子假日晚上在一間平價連鎖牛排店當外場服務生，前幾天遇到一家人，入座後看了菜單，爸爸開口就問，「我們一家人都吃素，你們有提供素菜嗎？」媽媽也附和，「對啊！你們菜單怎麼都是肉，都沒素菜？」

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姪子下班回家後，就把事情告訴他，並問「為什麼吃素食的要進牛排館？」還說兩個小孩都低頭滑手機，似乎在裝忙、不敢抬頭。原PO一聽也滿頭問號，因為如果是西餐廳，會準備素菜很正常，但姪子打工的地方，很明顯沒素食，而且也沒有沙拉吧，「不會去招牌寫素食餐廳的地方點炸雞腿，然後說素食餐廳不照顧葷食者吧？」

▲客人看著菜單問怎麼沒素食？（示意圖／Pixabay）

貼文意外引發熱論，不少人也想不通，「我是知道有素牛排啦！但一般牛排店好像沒有」、「有喔，三色豆套餐」、「這麼想吃素就不要去葷食店啦」、「好的，來一份沙朗牛排，不要沙朗牛肉」、「都吃素應該叫什麼？叫計程車。」有網友則猜測，「說不定那家人覺得，現在這時代居然有店家沒有植物肉或素肉排的餐點，尤其是開那麼多連鎖店的店家。」

其中，還有人不禁笑呼，「有些牛排館確實會提供素排餐（還很好吃）」、「素排餐真的蠻好吃的。」另外，也有網友表示，「就直說我們沒提供素食餐點就可以了，我相信一般人都不會再為難」、「以前我在某牛排店，遇到這種的都直接回應我們沒有素食後忽略。」