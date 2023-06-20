憂連假買氣差！蛋價今起再降2元　產地價40.5元、批發價50元

▲國內蛋價今起再降2元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內缺蛋危機解除，蛋價繼上周首度降價3元後，台北市蛋商公會今（20日）宣布再降2元，批發價每台斤從52元降成50元，產地價從每台斤42.5降到40.5元。中華民國養雞協會組長黃榮珍表示，因正值年度雞蛋消費淡季，端午連假過後賣壓更重，不排除還有降價空間。

黃榮珍表示，近期天氣炎熱、加上端午連假將至，接著學校營養午餐因為放暑假停供，許多蛋商反映賣壓沉重，經與北市蛋商公會討論後，決定今起蛋價再調降2元，緩解蛋商端午連假的庫存壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃榮珍坦言，隨著天氣越來越熱，雞蛋不好保存，端午節過後，雞蛋消費需求更低，屆時賣壓更重，不排除還會有一波調降，強調雞蛋該降就降，對消費者也比較公道，也讓蛋雞產業恢復產銷秩序。

根據農委會公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3227萬隻蛋雞投入生產，雞蛋日生產量較上周略增，回升到11萬4500箱（每箱約2百顆），但距離國人每日約12萬箱用量，仍有供應缺口，但因正值雞蛋消費淡季，消費者可以輕鬆買到雞蛋。

依據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新報告，全台產銷動態已達到產銷平衡、市況持平，報告中並強調，端午連假即將到來，預估連假過後市況恐不如預期，呼籲各產區雞場積極進行產銷調節工作，加速逾齡寡產蛋雞更新，以穩定蛋價。