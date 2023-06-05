進口蛋買氣差！農委會轉供加工業者　陳吉仲：國內產能尚未恢復

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內蛋價回穩，產銷秩序恢復，進口雞蛋頻傳發霉、壞蛋情形，導致通路端買氣差，有蛋商苦不堪言，直呼是賠錢在賣。農委會主委陳吉仲今（5日）表示，已要求洗選業者做好溫度環控，避免因溫差導致雞蛋發霉，此外，進口雞蛋也將從超市通路端，轉供給食品加工業者，部分則進入冷鏈庫存倉儲，不至於會有滯銷情況。

陳吉仲今出席2023年臺灣生物多樣性行動論壇，會後接受媒體聯訪，針對進來屢傳進口蛋發霉事件，陳吉仲說，近期雞蛋進口量大，運送來台全程採冷鏈運輸，送到洗選場後得先回溫洗選，不免受到溫差影響而發霉，已要求洗選場全程要達到溫度環控的標準，後續發霉情況應該可以大幅降低。

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至於進口蛋買氣不如預期，陳吉仲說，先前進口蛋主要優先調度到超市通路，讓消費者可以輕易購買到平價雞蛋，現在市場需求沒那麼高，就會轉供應給加工業者，加工業者需求佔國內15~18%，部分則進入雞蛋冷鏈滾動庫存，確保國人不會再因為國內產能不足或天候、疫病影響，而有缺蛋的困擾。

陳吉仲也說，近期國內公告蛋價持續維持高點，主要是因為國內產能尚未完全恢復，去年同期每天約可生產12萬箱（每箱約200顆），根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，目前每天約11萬3500箱，顯然還有部分缺口，產量能在持續恢復當中，而這些缺口仍有賴進口雞蛋來補足。