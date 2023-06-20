　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歐洲議會外委會安全防衛小組訪台　蔡英文21日總統府接見

▲▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

總統府發言人 Kolas Yotaka 20日表示，總統府誠摯歡迎歐洲議會外委會安全暨防衛小組（SEDE）副主席茱娜薇（Rasa JUKNEVIČIENĖ）率團訪問台灣，總統蔡英文將於21日下午，於總統府接見訪問團，就全球經貿、台海安全等議題交換意見。

Kolas 指出，此行為歐洲議會今年第一個來台的訪問團，這也是繼前年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會代表團、以及去年7月歐洲議會畢爾（Nicola BEER）副議長訪團、12月歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團相繼來訪後，歐洲議會再度組團訪問台灣，彰顯台灣與歐盟的合作交流正持續穩健地發展。

Kolas 表示，除茱娜薇副主席外，訪團成員尚包括：歐洲議會工業委員會議員戴勒斯（Riho TERRAS）、歐洲議會外交委員會議員塞凱琳（Katalin CSEH）、歐洲議會經濟暨貨幣事務委員會議員瑪岱琪（Aušra MALDEIKIENĖ）、歐洲議會內政委員會議員史璐嘉（Ramona STRUGARIU）、泛歐自由黨聯盟（ALDE）副主席柏達爾（Daniel BERG）、以及議會助理莎薇愷（Justina SAVICKAITE）等，共7位跨國籍、跨黨派歐洲議會議員與幕僚。

Kolas 表示，近年來，歐洲議會多次通過友台決議，也以實際行動展現對台灣的支持，堅定支持台灣的國際參與；而在今年4月，歐洲議會全會也展開「歐盟需要一致的對中戰略」關鍵辯論，展現歐盟高層、以及跨黨派歐洲議會議員對台海和平穩定的高度支持。

Kolas 表示，深化與歐洲國家的合作鏈結，是當前台灣對歐洲關係的發展重點，期盼透過此行，進一步促進台灣與歐盟在各領域的合作關係，攜手為全球民主發展共同努力，為台海及區域和平穩定持續貢獻正向力量。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／金錢豹總裁袁昶平「1億元交保金」1hr內搞定
只能站著！　北捷文湖線「這2節車廂」座椅全拆光
寶島眼鏡「真．火速切割」黃子佼！　一票人驚呆
快訊／民進黨議員爆貪汙！檢調直奔服務處帶回訊問
快訊／金錢豹總裁獲1億元交保！　家屬籌錢中
快訊／知名健身房惡意倒閉！　「FB、IG全清空」電話沒人接
快訊／「戲曲王子」遭爆性侵學生　校方回應了
人設翻車連環爆　黃鐙輝自認「曾經很王八蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

尤伯祥被控教唆偽證惹議　賴士葆痛批：這種人談守護憲法太遙遠

侯友宜台大座談被批評　徐巧芯看完反酸：沒達到民進黨的期待

快訊／張秉鈞涉詐領助理費遭搜索　民進黨：尊重檢調偵辦

只能站著！北捷文湖線「2、3節車廂座椅全拆光」　留下8個博愛座

南投狼師「把國小當後宮」卻一路高升校長　監院申請自動調查

歐洲議會外委會安全防衛小組訪台　蔡英文21日總統府接見

陸恢復進口部分台灣釋迦　陸委會：利用經濟利益對台分化統戰

郭正亮揭侯友宜淪老三主因　再提諫言：先穩住基本盤

柯文哲民調上升因「賭爛票代表」　他示警：民進黨應加強執政表現

空軍駁MQ-9B情資先給美方　建立共同情報圖像「台灣不會例外」

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

尤伯祥被控教唆偽證惹議　賴士葆痛批：這種人談守護憲法太遙遠

侯友宜台大座談被批評　徐巧芯看完反酸：沒達到民進黨的期待

快訊／張秉鈞涉詐領助理費遭搜索　民進黨：尊重檢調偵辦

只能站著！北捷文湖線「2、3節車廂座椅全拆光」　留下8個博愛座

南投狼師「把國小當後宮」卻一路高升校長　監院申請自動調查

歐洲議會外委會安全防衛小組訪台　蔡英文21日總統府接見

陸恢復進口部分台灣釋迦　陸委會：利用經濟利益對台分化統戰

郭正亮揭侯友宜淪老三主因　再提諫言：先穩住基本盤

柯文哲民調上升因「賭爛票代表」　他示警：民進黨應加強執政表現

空軍駁MQ-9B情資先給美方　建立共同情報圖像「台灣不會例外」

貓咪「栽進落葉堆」徹底消失！飼主找到眼花崩潰：貓呢？

中職新人測試會230位創新高！還有旅日游擊砲報名

先探／AI不死多頭不止

菜鳥妹暗沉「素顏直衝面試」　人資說話了！曝2點超重要

今天過29歲生日　戴資穎台北公開賽首戰時間出爐

快訊／板橋宮廟乩童遭鞭炮炸傷下體！全身30%燒燙傷

快訊／金錢豹總裁袁昶平展雄厚財力　1億元交保金1hr內搞定

大樓「通風口」吃人！2兒童一腳踩空　直墜29樓慘死地下室

尤伯祥被控教唆偽證惹議　賴士葆痛批：這種人談守護憲法太遙遠

國銀第11家！彰銀澳洲設立雪梨分行　金管會准了

寵物鬃獅蜥進食ASMR　大口吃蝗蟲發出嘎嘎聲

政治熱門新聞

學生再逼問「落選是否辭市長」　侯友宜這樣答

館長號召716凱道大遊行！　侯友宜、柯文哲全表態了

侯談國防、國政論述　柯辦批抄襲

曾代表民眾黨選市議員　他酸MeToo是「女權自助餐」：我Ｘ你的

快訊／侯友宜整合黨機器拼勝選！　心腹張其強接國民黨副秘書長

台灣民意基金會民調：賴清德36.5％、侯友宜20.4%墊底

侯友宜台大學生座談爆口角　國發所校友爆氣嗆陳以信主持不公

總統民調淪老三將「讓給郭台銘選」？　侯友宜：打死不退

雲林綠議員批張麗善收割農保修法　凌濤、邱良閱看不下去隔空回嗆

7元愛文芒果冰沙全台107門市限定搶

「侯友宜一定可以受年輕人歡迎」　名醫獻策：不會輸給柯文哲

汐止幼童未檢出BZD　賴品妤轟侯友宜子弟兵

側寫／侯友宜「誠意」通過台大補考　反手殺賴清德「台獨金孫」

迎戰台大生稱「我有一個夢」　侯友宜轟賴清德意識形態分裂台灣

更多熱門

相關新聞

總統府資政遭爆涉嫌性騷！　侯友宜競辦：綠擋檢討機制想掩護誰？

總統府資政遭爆涉嫌性騷！　侯友宜競辦：綠擋檢討機制想掩護誰？

總統府資政、小英之友會全國總會長顏志發遭爆料涉嫌性騷擾。侯友宜選舉工作室發言人吳亮賢表示，總統府為我國最高政治權力的象徵，其中人員竟被爆料涉嫌性騷，真相應該盡速釐清，若疑似加害者仍位居高位，甚至長伴蔡英文及賴清德左右，試問受害者如何獨自對抗最高政治權力的中心？

遭影射性騷擾　總統府資政顏志發氣炸今提告

遭影射性騷擾　總統府資政顏志發氣炸今提告

台灣選舉由台灣選民自己決定

台灣選舉由台灣選民自己決定

總統府旁偷機車置物箱　慣竊遭憲兵營長活逮

總統府旁偷機車置物箱　慣竊遭憲兵營長活逮

遭指餐會同框im.B主嫌　黃重諺駁斥：勿編故事污衊他人

遭指餐會同框im.B主嫌　黃重諺駁斥：勿編故事污衊他人

關鍵字：

Kolas Yotaka總統府

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面