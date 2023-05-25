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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭指餐會同框im.B主嫌　黃重諺駁斥：勿編故事污衊他人

▲▼中華民國總統府發言人黃重諺5/18召開記者會，對外公佈新一波人事案。國安會秘書長由金管會主委顧立雄出任，邱國正續掌國安局，現任國安會祕書長李大維將轉任海基會董事長。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府副秘書長黃重諺。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

im.B詐騙案席捲政壇，國民黨團指控總統府副秘書長黃重諺曾出席該集團春酒，暗示其與主嫌有關。對此，黃重諺25日駁斥，根本不認識該詐騙案曾姓主嫌，當時是受媒體友人邀請出席且僅短暫出席，也不知道春酒與該集團有關；他也反批，這種看圖編故事污衊他人的做法，本身就是一種詐騙。

黃重諺還原當天行程，該場所謂的「春酒」，是來自一位媒體主筆的邀請，該友人稱自己經營的公司辦春酒，有多家媒體主管都會前往，邀請他來互動寒暄。黃說，當時自己是發言人、負責對外的媒體互動，因此不以為意在下班後前往致意。

黃重諺回憶，春酒現場不像是一家單一公司的活動，反而更像是數十家不同行號的聯合餐會，坐在他身邊的是旺中媒體集團高層，同席還有多位不同媒體的主管。他強調，當日稍事致意後便先行離開，全程都沒有遇到這位曾姓主嫌，遑論互動。

黃重諺說，基於工作倫理與個人習慣，幾乎沒有公務以外的應酬，不會、也沒有興趣與這些人打交道。他表示，理解基於政黨競爭和對執政的監督，本來提出各種質疑，「但像這種拿一張公開活動的照片，就要抹黑相關人員，意圖讓公眾誤信錯誤訊息，本身又與詐騙行為有什麼差別？」

黃重諺強調，民進黨執政以來，對於這些重大的詐騙、金融犯罪的打擊從來沒有手軟，無論康友KY、潤寅詐貸、亞太國際地產吸金詐騙，一直到近日的im.B案，無論這些主嫌與誰「同框」、有沒有政治人物關說，或幫忙開協調會喬貸款，甚至是家族直接涉入，都是同一個標準依法嚴辦。他呼籲，任何只要有助於查辦的資訊，都歡迎向司法機關提出。

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黃重諺總統府im.B

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