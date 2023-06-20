正妹中醫師提醒　端午肉粽「腸胃負擔大」喝茶按2穴可舒爽

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃，可以喝山楂麥芽決明子茶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

端午節即將到來，一顆顆粽子下肚，體重逐漸上升，短時間該如何減重呢？由於粽子的餡料及糯米會透過加油拌炒增加香味，因此熱量相對也較高，一顆粽子約600卡，相當於一個便當的熱量。如果一餐大吃1-2顆粽子，就會導致短時間熱量上升，因此正妹中醫師巫佳穎表示可以喝山楂麥芽決明子茶飲來幫助代謝。

陽明馬光中醫診所巫佳穎醫師表示，通常吃粽子時，都會缺乏纖維素攝取，導致腸胃阻滯、排便不暢，糯米在消化道中也無法輕易被代謝，所以經過連假後體重短暫上升2公斤都是常見。如果是因為糯米造成的腸胃阻滯，中醫建議可以服用山楂麥芽決明子茶飲來緩解。山楂性味酸甘，微溫，可以消除短時間吃進去的高油脂食物。麥芽性味甘平，用於米麵薯芋食滯證，能促進澱粉性食物的消化。決明子性味甘苦鹹，微寒。清肝明目，潤腸通便利尿。

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▲美女中醫師巫佳穎教你吃粽子又不傷腸胃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美女中醫師黃千瑞院長教你吃粽子又不傷腸胃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

巫佳穎醫師分享山楂麥芽決明子茶飲的煮法，就是2錢山楂、2錢麥芽、2錢陳皮 、2錢炒決明子，然後加入1500CC的水悶煮10分鐘即可。另外崇學馬光中醫診所黃千瑞院長也提供可以按壓穴道來幫助消化，像是胸部及胃部不適按壓內關穴，而腹部不舒服則按壓足三里穴。

所謂的內關穴可用於改善胸部、上腹部的氣機與臟腑功能。常見的例如胸脅苦滿脹痛、胃酸上逆的心悸或火燒心、或胃氣上衝的噁心嘔吐感。那麼內關穴在哪裡呢？可以將手伸出來，內關位於腕關節內側，腕橫紋上量三指寬（食指中指無名指、中醫的2寸）。然後將手握拳用力，可以看到前臂兩筋之間位置，再與剛才的三指寬交叉取點就是了。如果你有胃部不舒服，隨時可以按壓內關穴來改善症狀。

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃，可按壓內關穴緩解腸胃不適。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃，可按壓足三里穴緩解腸胃不適。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外足三里穴為足陽明胃經的合穴，可以減緩腹部悶脹疼痛、和胃健胃、通腸導滯，是中醫師經常使用的強壯要穴。因為脾胃乃後天之本、氣血生化之源，脾主升清、胃主降濁，經常按壓有促進消化吸收的功效。只是足三里穴如何找？膝關節彎曲成直角，外側膝蓋骨下方的凹陷處（膝眼穴），再往下4橫指處（食指、中指、無名指、小指的寬度）。

不過黃千瑞院長提醒，要隨時保養腸胃，避免一肚子氣。同時要均衡飲食，定時定量，七分飽就好。不要因為端午節，餐餐粽子讓自己腹痛不適。另外細嚼慢嚥，避免邊吃邊說話，降低吃入空氣造成胃腸脹氣。最後粽子減量，與親友分享，避免攝食過多，也可以促進感情融洽，這樣才能夠享受粽子也不會傷身體。