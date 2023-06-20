　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正妹中醫師提醒　端午肉粽「腸胃負擔大」喝茶按2穴可舒爽

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃，可以喝山楂麥芽決明子茶             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

端午節即將到來，一顆顆粽子下肚，體重逐漸上升，短時間該如何減重呢？由於粽子的餡料及糯米會透過加油拌炒增加香味，因此熱量相對也較高，一顆粽子約600卡，相當於一個便當的熱量。如果一餐大吃1-2顆粽子，就會導致短時間熱量上升，因此正妹中醫師巫佳穎表示可以喝山楂麥芽決明子茶飲來幫助代謝。

陽明馬光中醫診所巫佳穎醫師表示，通常吃粽子時，都會缺乏纖維素攝取，導致腸胃阻滯、排便不暢，糯米在消化道中也無法輕易被代謝，所以經過連假後體重短暫上升2公斤都是常見。如果是因為糯米造成的腸胃阻滯，中醫建議可以服用山楂麥芽決明子茶飲來緩解。山楂性味酸甘，微溫，可以消除短時間吃進去的高油脂食物。麥芽性味甘平，用於米麵薯芋食滯證，能促進澱粉性食物的消化。決明子性味甘苦鹹，微寒。清肝明目，潤腸通便利尿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美女中醫師巫佳穎教你吃粽子又不傷腸胃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美女中醫師黃千瑞院長教你吃粽子又不傷腸胃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

巫佳穎醫師分享山楂麥芽決明子茶飲的煮法，就是2錢山楂、2錢麥芽、2錢陳皮 、2錢炒決明子，然後加入1500CC的水悶煮10分鐘即可。另外崇學馬光中醫診所黃千瑞院長也提供可以按壓穴道來幫助消化，像是胸部及胃部不適按壓內關穴，而腹部不舒服則按壓足三里穴。

所謂的內關穴可用於改善胸部、上腹部的氣機與臟腑功能。常見的例如胸脅苦滿脹痛、胃酸上逆的心悸或火燒心、或胃氣上衝的噁心嘔吐感。那麼內關穴在哪裡呢？可以將手伸出來，內關位於腕關節內側，腕橫紋上量三指寬（食指中指無名指、中醫的2寸）。然後將手握拳用力，可以看到前臂兩筋之間位置，再與剛才的三指寬交叉取點就是了。如果你有胃部不舒服，隨時可以按壓內關穴來改善症狀。

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃，可按壓內關穴緩解腸胃不適。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美女中醫師教你吃粽子又不傷腸胃，可按壓足三里穴緩解腸胃不適。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外足三里穴為足陽明胃經的合穴，可以減緩腹部悶脹疼痛、和胃健胃、通腸導滯，是中醫師經常使用的強壯要穴。因為脾胃乃後天之本、氣血生化之源，脾主升清、胃主降濁，經常按壓有促進消化吸收的功效。只是足三里穴如何找？膝關節彎曲成直角，外側膝蓋骨下方的凹陷處（膝眼穴），再往下4橫指處（食指、中指、無名指、小指的寬度）。

不過黃千瑞院長提醒，要隨時保養腸胃，避免一肚子氣。同時要均衡飲食，定時定量，七分飽就好。不要因為端午節，餐餐粽子讓自己腹痛不適。另外細嚼慢嚥，避免邊吃邊說話，降低吃入空氣造成胃腸脹氣。最後粽子減量，與親友分享，避免攝食過多，也可以促進感情融洽，這樣才能夠享受粽子也不會傷身體。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／金錢豹總裁袁昶平「1億元交保金」1hr內搞定
只能站著！　北捷文湖線「這2節車廂」座椅全拆光
寶島眼鏡「真．火速切割」黃子佼！　一票人驚呆
快訊／民進黨議員爆貪汙！檢調直奔服務處帶回訊問
快訊／金錢豹總裁獲1億元交保！　家屬籌錢中
快訊／知名健身房惡意倒閉！　「FB、IG全清空」電話沒人接
快訊／「戲曲王子」遭爆性侵學生　校方回應了
人設翻車連環爆　黃鐙輝自認「曾經很王八蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

菜鳥妹暗沉「素顏直衝面試」　人資說話了！曝2點超重要

放話「1年沒追到籃籃」請吃雞排！1.8萬人卡位　本人大方回應了

戲曲演員李文勳遭爆性侵　唐美雲歌仔戲團：若調查屬實將換角

憂連假買氣差！蛋價今起再降2元　產地價40.5元、批發價50元

寶島眼鏡「真．火速切割」黃子佼　一票人驚呆：挖呀挖呀挖

新北9旬嬤「長期臥床染猴痘」　羅一鈞坦言社區風險升高！2措施因應

南投竹山鎮排水管線遷移...將停水36hrs　1萬6178戶受影響

端午訂房率最高72%！到南部出遊比宜花東多　2圖看國道地雷路段

連假防午後雷雨！熱帶低壓可能生成　專家示警：未來1個月雨少

小S女兒IG「遭陸網湧入」洗版罵毒婦的女兒！她心疼：小孩是無辜的

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

菜鳥妹暗沉「素顏直衝面試」　人資說話了！曝2點超重要

放話「1年沒追到籃籃」請吃雞排！1.8萬人卡位　本人大方回應了

戲曲演員李文勳遭爆性侵　唐美雲歌仔戲團：若調查屬實將換角

憂連假買氣差！蛋價今起再降2元　產地價40.5元、批發價50元

寶島眼鏡「真．火速切割」黃子佼　一票人驚呆：挖呀挖呀挖

新北9旬嬤「長期臥床染猴痘」　羅一鈞坦言社區風險升高！2措施因應

南投竹山鎮排水管線遷移...將停水36hrs　1萬6178戶受影響

端午訂房率最高72%！到南部出遊比宜花東多　2圖看國道地雷路段

連假防午後雷雨！熱帶低壓可能生成　專家示警：未來1個月雨少

小S女兒IG「遭陸網湧入」洗版罵毒婦的女兒！她心疼：小孩是無辜的

貓咪「栽進落葉堆」徹底消失！飼主找到眼花崩潰：貓呢？

中職新人測試會230位創新高！還有旅日游擊砲報名

先探／AI不死多頭不止

菜鳥妹暗沉「素顏直衝面試」　人資說話了！曝2點超重要

今天過29歲生日　戴資穎台北公開賽首戰時間出爐

快訊／板橋宮廟乩童遭鞭炮炸傷下體！全身30%燒燙傷

快訊／金錢豹總裁袁昶平展雄厚財力　1億元交保金1hr內搞定

大樓「通風口」吃人！2兒童一腳踩空　直墜29樓慘死地下室

尤伯祥被控教唆偽證惹議　賴士葆痛批：這種人談守護憲法太遙遠

國銀第11家！彰銀澳洲設立雪梨分行　金管會准了

屏東女當街遭「扯髮拖行」！沿路尖叫大喊：救人喔　民眾嚇壞報警

生活熱門新聞

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

何則文被控性侵　合夥人曝曾誘拍裸照

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

演藝圈清流還有他！網友笑虧「拈花惹草」

拍性感蘿莉照　黃子佼起生理反應！受害女嚇哭

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

戲曲演員李文勳遭爆！半夜脫學生褲性侵

苯巴比妥吞下肚　高雄71童專診評估

更多熱門

相關新聞

端午6大開運招曝！水煮法旺財運

端午6大開運招曝！水煮法旺財運

端午連假即將到來，命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」便分享六招端午節開運小撇步，無論是想求財運、求平安健康，在家裡都可以簡單做。

端午節前2天！公司「給同仁1個驚喜」

端午節前2天！公司「給同仁1個驚喜」

海基會台商講座　知名律師曝大陸經貿「七大糾紛」

海基會台商講座　知名律師曝大陸經貿「七大糾紛」

東隆宮甲辰正科迎王　超級夜總會端午開演

東隆宮甲辰正科迎王　超級夜總會端午開演

台北動物園6/22重開園　連4天前送限定禮

台北動物園6/22重開園　連4天前送限定禮

關鍵字：

高雄馬光中醫正妹中醫師粽子端午節足三里

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面