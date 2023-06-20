3大傳染病高原期！腸病毒率先下降　仍添1名2歲童重症併發腦炎





▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠、流感、腸病毒3大疫情目前都在高原期，疾病管制署副署長羅一鈞今（20）日表示，其中僅腸病毒就診人次有略降，但是有新增一起重症。防疫醫師林詠青表示，個案為北部2歲男童，6月初發燒住院，後續陸續出現意識不清、抽搐等重症病徵，後來確定為染克沙奇A4型且併發腦膜腦炎重症。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，根據監測資料，上周(今年6月11日至6月17日)腸病毒門急診就診計12,633人次，較前一周(13,273人次)略降4.8%，惟仍高於流行閾值且處高原期。另依實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。

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▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／疾管署提供）

國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，林詠青說明，個案為北部2歲男童，於今年6月5日出現發燒症狀就醫，當天收治住院，後續陸續出現嘔吐、意識不清、肌躍型抽搐、心跳加速等腸病毒重症病徵，診斷發現併發腦膜腦炎，所幸已在15日病況穩定出院，經通報檢驗後於6月19日確認感染克沙奇A4型併發重症。

今年累計4例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、伊科病毒21型、克沙奇A6型及A4型，均為5歲以下幼童。

另疾管署今（20）日公布上周新增253例COVID-19本土確定病例(併發症)，比前一周上升3%，另口服抗病毒藥物、住宿式機構篩檢陽性率等各項指標都屬上升，疫情仍處高原期。

流感方面，上周新增11例流感死亡個案，創單周新高，另有22例流感併發重症，疾管署統計，上周(今年6月11日至6月17日)門急診類流感就診人次達79,366人次，與前一周(80,224)持平，疫情處高原期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。