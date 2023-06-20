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一票人「不信大小S嗑藥」原因曝！鄉民：7、8年級台女之母

▲黃子佼送母親節驚喜給孟耿如。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

▲黃子佼今（20）日傳低調出院。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

網搜小組／劉維榛報導

黃子佼拍片爆料「大小S吸毒嗑藥」，甚至被具俊曄抱進浴室裡強迫吸毒等，上述指控皆被大小S否認，且強調保留法律追訴權。對此，就有網友發問「大小S對現代台女文化的影響力很大嗎？」一票人則直言她們猶如「78年級台女之母」、「多少人以前天天看康熙來了」。

毀滅式爆料影片中，黃子佼扯過去往事，表示第一次去韓國印象很差，因為是被大小S帶去的，「大S跟光頭（指具俊曄）在一起，在一個飯店嗑藥」，他當時也被強迫不得不跟著吃。

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黃子佼說在台北的時候，即使心裡不願意，但仍然被范曉萱、周俊偉、大小S強迫，「被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂」，且不只這兩次，「她們為什麼可以逃過這一切？為什麼？為什麼？如果我逃不過，她們為什麼可以逃過？」

事後，大小S同步發聲捍衛自身清白，昨日聲明提及「熙媛心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品，念在過去多年情誼與黃子佼先生目前人在醫院急救，本公司將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。」

而稍早消息指出，黃子佼傳低調出院，孟耿如經紀人回應，「不好意思讓大家奔波了，我們會面對不會逃避，但請給耿如一點時間。」

▲大小S同框。（圖／翻攝自Facebook／小S　徐熙娣）

▲大小S否認吸毒。（圖／翻攝自小S臉書）

對此，有鄉民好奇發文求解，「認真說你們比較相信黃子佼or大小S？」接著表示公司一票女同事都相信大小S是無辜的，而底下網友熱議，「大小S否認很合理啦，沒證據自己承認幹嘛？」「我就一個看熱鬧的，選啥邊」、「我都不信欸」、「不重要，我要看到血流成河」、「大小S告週刊不是勝訴了嗎」。

不僅如此，有鄉民討論「大小S對現代台女文化的影響力很大嗎？」就有人回應，「78年級台女之母」、「潛移默化都有吧，以當年康熙紅的程度」、「影響很大，但是是好是壞很難講」、「多少人以前天天看康熙來了」、「小S（影響力）比較大」。

另有網友也點出大小S不能出事的理由，回到時代背景來看，大小S約莫是90年代後段開始紅起來，以極快的機智反應、直說又爽快性格，自然吸引當時年輕人的目光，加上《康熙來了》爆紅，「這個影響兩岸無遠弗屆的節目，對岸七、八年級女生都很崇拜小S，就是欣賞小S直嗆敢言的風格！」

最後，該網友直言，儘管有些人不見得喜歡大小S，但姊妹倆能夠縱橫演藝圈20至30年就是有其本領，也出過專輯、作詞作曲，「平衡來說，還是台灣超級實力派女藝人，最頂尖的那種，小S的口才跟反應能力，當年沒幾個台灣女藝人能相提並論的。」

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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