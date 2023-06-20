「穿這樣我眼睛放哪？」最美議員送公文遭性騷　無奈嘆：是日常

▲嘉義市議員田慎節送公文時遭言語騷擾 。（圖／翻攝Molly 翎熹臉書）



記者蔡怡萍／綜合報導

近日「#Me Too」風波在各界狂燒，所及之處一片燎原，而日前才自爆曾收到網友傳赤裸生殖器照片騷擾的嘉義市議員田慎節（下稱Molly），今（20）日表示就在昨天又遇到性騷擾，送文件時被戲稱「妳穿這樣我眼睛要放哪」，Molly無奈說「性騷擾就是這麼日常的事，即使我是議員了」，希望喚起大眾持續重視性騷擾議題。

Molly今日在臉書談及最近沸沸揚揚的Me Too事件，她指出雖然因此台灣性騷擾和性侵害的被害者關注度持續上升，但仍表示「如果從網路上，你還感覺不到性騷擾這件事有多常見的話，想和你分享昨天發生在我切身的事。」

Molly寫道，「昨天送文件時，承辦窗口問我說：妳穿這樣我眼睛要放哪裡？我愣了一下，回答這不是我的問題。更多的是驚訝，就這樣被一句話殺的措手不及。性騷擾就是這麼日常的事，即使我是議員了。」

▲田慎節穿著打扮時常相當火辣。（圖／翻攝「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、Molly 翎熹臉書）



Molly日前才在社群軟體上分享，某次突然有網友發送生殖器的照片來，讓她十分傻眼，將畫面張貼在IG的限時動態提醒，沒想到這時有個朋友卻是回應「哈哈哈哈哈哈哈」，讓她更無言，反問「你覺得很好笑？」接著嚴肅回應，她覺得一點也不幽默，反而感到十分噁心，同時大罵「不會說話就閉嘴」。

而在性騷擾與性侵害議題被高度關注的現在，仍然持續有不以為意的現行犯，Molly指出需要檢視政府設有的性騷、性侵被害人補助要點，申訴流程或訴訟管道，同時也要考量被害人因心理或環境因素，在事發後可能無法即刻尋求社工或法律途徑幫助，並提案修改相關補助申請期限。