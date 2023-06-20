自曝斷片摸學妹　張鐵志引用黃子佼4驚句「你們都沒祕密嗎」惹怒網

▲張鐵志舉動惹怒網友。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

作家張鐵志日前在臉書上自曝，20多年前唱KTV時「喝到斷片」手觸碰到學妹的身體，昨日在推特發文，引用黃子佼道歉時所說的話「那些煽風點火的，圍觀的，落井下石的。你們都沒有秘密嗎？」引起許多網友砲轟，「臉皮厚到可以蓋房子」。

作家張鐵志日前在臉書上自曝，20多歲與一群朋友唱KTV時「喝到斷片」，手觸碰到學妹的身體，隔天當場道歉，對方也接受，但在過去的20年來，在PTT、靠北粉專、人與人之間的許多耳語中，不斷有人散布誇大版的流言，讓他感到真實人生被毀，現在自己說出來，希望虛假惡劣的流言可以從此停止。

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不過，張鐵志隨後將該篇貼文刪除，讓外界看得一頭霧水。昨日張鐵志在推特發文，引用黃子佼所說的話，「那些煽風點火的，圍觀的，落井下石的。你們都沒有秘密嗎？」最後還補上一句「你們都沒有過錯嗎？」

▲張鐵志發文問「你們都沒有過錯嗎？」（圖／翻攝自張鐵志推特）

貼文立刻被網友罵翻，「或許有，但我知道如果真的有，我會好好的低調、自省，而不是真的做錯事了還可以直挺挺、大言不慚的在公眾媒體發聲。我到現在還懷疑，您真的想誠心誠意道歉嗎」、「你堂堂哥大博士候選人、近年用政府標案賺得盆滿缽滿的『文化人』，竟然選擇抄朱學恒和黃子佼這兩個最爛的例子」、「我還真的沒性騷擾過別人」、「要講也輪不到你講吧」、「誰都有秘密啊，但又不是誰都會犯罪，有秘密跟犯罪是兩回事，不要無限上綱」。