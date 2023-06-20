YouBike之狼隨機襲胸摸臀侵犯14女　判刑1年4月定讞

▲噁男騎UBike隨機對路上女子襲胸、摸臀，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

YouBike之狼熊宗南於2022年9月間，騎著偷來的YouBike，8日內連續在台北市區犯下多起襲胸、摸臀性騷擾案件，遭檢警逮捕歸案。一審認定14名女子受害，判刑1年4月，得易科罰金48萬5千元；案經上訴，高等法院20日二審駁回上訴定讞。

熊男現年35歲，無業且居無定所。他自2022年9月7日下午起，騎著偷來的YouBike，在台北市區內隨機犯案。第一起案件是在台北市士林區延平北路六段，藉機靠近一名女子後，襲胸並騎車逃逸。當夜凌晨時分，他在南港區忠孝東路六段，他又對一名女子摸臀。

熊男之後沿著松山區敦化北路、光復北路、八德路、南京東路一帶，尋找做案目標，連續襲胸、摸臀。甚至在9月13日中午12點到14點間，連續對5名女子襲胸、摸臀。被害人紛紛報警，警方不敢大意，發動線上警網圍捕，終於在2日內被逮捕到案。而檢方也認為他隨時會再犯案，有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。而後檢方依照違反《性騷擾防治法》罪嫌，提起公訴。

法院審理時熊男否認犯案，辯稱雖然監視器上拍下的都是他本人，但他都是不小心碰觸到的，並非故意性騷擾。一審法院根據監視器畫面及被害人等的供詞，認定熊男總計侵害14名女子，判刑1年4月，得易科罰金48萬5千元。

案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定熊男有罪，高院在判決書痛罵熊男「為逞一己私慾，騎乘腳踏車恣意尋找犯案對象，出手觸摸告訴人之隱私部位，毫不尊重他人身體之性自主權，對告訴人造成相當程度之傷害，犯罪所造成之危害非輕，且被告犯後否認犯行，毫無悔意。」因此高院駁回上訴，全案定讞。