端節連假花東訂房率已達8成　蘇花雙向交通量預估逾10萬輛次

▲▼第四養工處為提高行車效率，協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締以縮短車流壅塞時段。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局第四區養護工程處預估蘇花路廊湧現大量車潮，南下返鄉車流將於假期首日6 ／22)達到高峰，交通量約18,000輛次／日，當日首波車潮將自凌晨3時起湧現，尖峰時段最高車流量達1,030輛／小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛／小時，壅塞情形預計將持續至下午2時以後緩解。

第四養工處同時預估假期後段（6 ／24~6 ／25）則以北返車流為主，預估第3日（6/24）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約15,100輛次／日，車潮將自上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間6時後緩解。預估整個端節連續假期蘇花路廊南北交通流量將逾10萬輛次。

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且據統計目前花東地區訂房率已達8成，第四區養護工程處為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段。

第四養工處呼籲，連假期間往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務。

公路總局最後提醒用路人，行前請落實車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用本局「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用。

