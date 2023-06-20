何則文被控性侵連PO兩次文道歉　認互傳裸照「我沒有性侵」

記者黃翊婷／綜合報導

知名作者、青年職涯教練何則文被黃姓合夥人指控性侵，還曾誘拍裸照，並回傳自己裸露下體的照片，消息曝光之後，在網路上掀起熱議。對此，何則文接連在臉書PO出兩篇文章，他先是表示對黃男絕對有愧疚，也應該道歉，當時他已經道歉了，兩人確實互傳過裸照，但他沒有性侵，也沒強迫對方做任何事情，指控文章內容與事實部分不符。

▲何則文被控性侵合夥人。（圖／翻攝自職涯實驗室網站）

黃男19日透過臉書發表一篇超過3000字的長文，指控何則文誘導他拍攝裸照，還回傳裸露下體的照片換取信任，之後只要遇到不如意的事情或是5分鐘內沒有回覆訊息，何就罵他三字經，或是要求下跪道歉、拍照、錄影打自己耳光，「一到他家他就要我脫光衣服，脫光衣服之後他會打我、會賞我巴掌、凌辱我、叫我跪著幫他家打掃、擦地板」，甚至逼迫口交、性侵，事後還說只對這樣對他，要他說感恩。

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▼▲何則文發文向黃男道歉，但否認性侵並公開過去對話。（圖／翻攝自Facebook／何則文，下同。）

對此，何則文19日深夜先是在臉書PO出第一篇文章道歉，「我絕對是有愧疚的，我也絕對是應該跟他道歉，我當時也已經跟他道歉，並且也根據他的期盼道歉補償他的損失。」他承認兩人在相處過程中有一些矛盾衝突，也造成黃男的的痛苦與精神壓力，但關於性方面的指控，「我必須說，我經歷的故事跟觀點可能他所陳述的不同」，不過，因為不想透露細節造成更多傷害，所以不便多說，只是他並未強迫別人做不想做的事情。

何則文表示，他和黃男確實互傳過裸照和私密影像，這樣的狀況持續半年，「這些東西在當時我的認知都不應該被認為是強迫的」，後來雙方在合作上有衝突，才會造成後面不可挽回的破裂，他當時有出面面對並承擔，也根據對方提出的要求給出合適方案，黃男至今仍是他公司的股東，「我的確有做錯的地方，我願意承擔，我也會付出代價」。

接著，何則文在20日一早再度於臉書發文，直言「你知道事情的原委，我知道你現在也很煎熬」，反控黃男在關鍵部分的陳述與事實不符，過去做不好的地方，他願意承認，比如態度很凶，但他沒有強迫黃做任何事情，也沒有性侵，「你也知道為什麼會簽那個和解書的背後原因，當時的狀況真的跟你所陳述的不一樣」。

▼何則文第二次發文。

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