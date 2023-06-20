知名青年職涯教練被控性侵　合夥人3千字曝誘拍裸照：還要說感恩

記者黃翊婷／綜合報導

台灣「#MeToo」風波持續延燒，知名作者、青年職涯教練何則文被黃姓合夥人指控性侵，黃男回憶，何很會操弄人心，起初誘導他拍攝裸照，還傳來裸露下體的照片換取信任，後來只要遇到不如意的事情或5分鐘內沒有回覆訊息就會遭罵三字經，甚至被逼脫光衣服挨打、下跪、幫忙口交、性侵，自己彷彿被當成玩具，因為何會接觸到人的幾乎全部都是學生、社會新鮮人，所以他決定將這件事情說出來，避免出現潛在的受害者。

▲何則文被控性侵合夥人。（圖／翻攝自職涯實驗室網站）

黃男19日晚間透過臉書發布一篇超過3000字的長文，內容直指知名作家何則文性侵，「不是只有女生會被侵犯，男生也會」，何是他的大學學長，兩人是參加系上啦啦隊活動時認識的，雖然曾經覺得對方說話有些瘋瘋的，但當時天真地相信對方在網路上很有名，也很關心自己，所以認為對方說的話都是真理，沒想到這就是一切噩夢的開始。

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黃男接著說，何則文很會操弄人心，會以開玩笑的方式誘導他說出一些難以啟齒的話或行為，也曾要求他脫光衣服拍裸照，還強調不用露臉，甚至回傳「站在鏡子前面全裸並且生殖器是充血狀態的照片」，說是因為信任他才會傳這樣的照片給他；大學畢業沒多久，他接受邀請與何一起開公司，沒想到只要遇到不如意的事情或是5分鐘內沒有回覆訊息，何就罵他三字經，或是要求下跪道歉、拍照、錄影打自己耳光。

黃男表示，每一次去何則文的家都感到非常痛苦，「一到他家他就要我脫光衣服，脫光衣服之後他會打我、會賞我巴掌、凌辱我、叫我跪著幫他家打掃、擦地板」，甚至逼迫口交、性侵，事後還說只對這樣對他，要他說感恩，他就這樣被壓榨了好幾個月，每天都會做噩夢，看到何傳來的訊息就會害怕，但又不能不點開，自己彷彿變成何的寵物、玩具，最後實在受不了才向身邊的人告知此事，「還記得第一次講的時候我的聲音跟呼吸都在顫抖，我很怕沒有人相信我。」

▲黃男在文中講述過去遭到何則文不當對待。（圖／翻攝自當事人臉書）

黃男說，幸好家人選擇站在他這一邊，他也終於有勇氣與何則文攤牌，後來雙方簽約和解，和解書上何承認對他施暴、性侵，但要求放棄民刑事告訴以及協助保密，還以沒錢為藉口，只願意賠償30萬，但他根本不在意錢，只想趕快逃離、斷絕關係。

黃男坦言，這次的「#MeToo」事件爆出來之後，考量到何則文接觸的人幾乎都是學生、社會新鮮人，對外形象正面，經常撰寫幫助公益、社會弱勢的文章，因此決定將這件事情說出來，避免出現潛在的受害者，即便何曾保證不會再犯，但他無法保證，是不是大家不知道這件事，何就有可能用同樣的手法繼續荼毒下一個人，「我講的所有事情，我都有證據，我希望不要再有人跟我一樣的遭遇了。」

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