台中上半年「投資詐欺」224件　女作業員被騙54萬只拿回1000

▲台中市刑大提醒民眾不要輕信來路不明的投資管道，以免血本無歸。（圖／台中市刑大提供）

記者白珈陽／台中報導

詐騙集團詐騙手法層出不窮，台中市警局統計，今年1月至5月受理的詐騙案有224件屬於「投資詐欺」，財損金額高達3798萬元，其中有1名女作業員，聽信歹徒花言巧語，投入54萬元積蓄卻只換回1000元，警方提醒民眾不要輕信來路不明的投資管道，以免血本無歸。

台中市刑大表示，許多民眾在現實中都精打細算，但對於身邊親友推薦、或是網路不明投資群組及自稱投資專家等「假投資、真詐騙」行為卻深信不疑，近來許多Youtuber分享遭投資詐騙的經驗，卻有民眾仍不信邪，期待能在虛幻的網路上找到投資方式，匯出大量積蓄、甚至借錢投資，最後才發現是一場空。

台中市警局統計今年1至5月的詐騙案件，以「投資詐欺」224件為最高，財損金額達3798萬元，顯示民眾仍相信網路來源不明的假投資訊息，加入line後，聽信指示匯入人頭帳戶。

刑大說，這些詐團以每月高額報酬率、穩賺不賠的話術，吸引民眾投資造假的網路商城APP，誆稱只要出金投資該商城販售的「金融商品」，就能有高額利潤，也會秀出獲利明細取信民眾，讓受騙的民眾不自覺越陷越深。

▲▼詐團以每月高額報酬率、穩賺不賠的話術，吸引民眾投資造假的網路商城APP，誆稱只要出金投資該商城販售的「金融商品」，就能有高額利潤。（圖／台中市刑大提供）

刑大指出，近日清水警分局接獲廖姓女作業員（27歲）報案，她同樣在網路社群加入一個LINE的投資群組，犯嫌在群組內謊稱是集資投資電傷平台，並秀出其他人的獲利成績，廖女見獵心喜，依指示前後匯出多筆款項，總金額高達54萬元，中間卻只收到對方匯回來的1000元報酬，廖女後續詢問細節，卻遭對方已讀不回、不讀不回，這才知道遭到詐騙

台中市警局提醒，不要不要輕信「網路」所傳來路不明的投資管道，來路不明並標榜「穩賺不賠」、「代操作保證獲利」的投資方案就是有詐，投資應循正常管道，簡訊加LINE、網路投資、或宣稱「保本高息」都是詐騙，如有任何疑問，也可直接撥打110或165詢問，多一分謹慎，少一分被害。



