通緝犯國道被逮…深情女友隻身劫囚判刑！　2粗心警下場慘

▲通緝犯在國道被逮，女友火速趕抵劫囚。（示意圖／資料照）



記者黃資真／新竹報導

新竹一名43歲李姓毒品通緝犯在國道上遭攔檢，警方查明身分後立即壓制上銬，李男竟趁亂聯絡詹姓女友，數分鐘後詹女趕抵現場，順利劫囚成功。李男、詹女後續遭判刑4月、5月，2名執勤員警也因疏失導致犯嫌脫逃，各處拘役20日、緩刑2年。

判決指出，李男因毒品案遭判刑6月定讞，卻未到案執行，於2020年9月遭發布通緝。同年11月7日晚間7時10分，駕車行經國道3號茄冬交流道北上匝道時，被張姓、徐姓員警攔檢，警員見李神情緊張、發抖，要他拿出證件查明身分，這時李男踩油門想溜，員警立刻衝入駕駛座內控制他，李男則趁上銬時打電話通知47歲詹姓女友救人。

晚間7時22分，員警經查明身分後確定為通緝犯，讓李男側身進入車內，執行附帶搜索，3分鐘後正好詹女抵達現場，李男隨即翻身逃跑，順利搭上女友的車離開，2人逃亡一陣子後，仍遭逮捕入獄。

法官認為，2人漠視公權力之行使，影響社會秩序及公權力之執行，顯見其等法治觀念淡薄，李男依脫逃罪處4月，詹女依便利脫逃罪處5月，皆可易科罰金；2名員警則因有疏失，依過失致職務上依法逮捕之人脫逃各處拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。