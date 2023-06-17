　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢舉魔人拿刀恐嚇騎士…還打1999「警察包圍我」　竟是通緝犯

記者陳以昇／新北報導

新北市一名張姓檢舉魔人在淡水捷運站旁公園，檢舉一名騎士違規行駛人行道，雙方當街發生爭執，張竟拿出瑞士刀恐嚇對方，警方獲報到場，他又不配合出示證件，還打1999投訴員警態度不佳，最後被帶回調查，才知他是妨害秩序通緝犯，囂張態度立刻熄火，警方偵訊後依恐嚇罪移送偵辦並解送歸案。

▲▼檢舉魔人張男交出瑞士刀，騎士錄下張男恐嚇影片，警方查出張男通緝身份，依法移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲檢舉魔人張男交出瑞士刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

50歲張姓男子住在新北市新莊區，時常隨意檢舉違規，3日上午11時許，他跑到淡水區淡水捷運站旁火車頭公園，對24歲陳姓男騎士指責違規行駛人行道，雙方當場起了口角衝突，過程中，張男還從口袋拿出瑞士刀對騎士恐嚇，為此，騎士還拿手機錄影蒐證張男的囂張行為。

▼騎士錄下張男恐嚇影片 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼檢舉魔人張男交出瑞士刀，騎士錄下張男恐嚇影片，警方查出張男通緝身份，依法移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報趕抵處理，員警依法對張男盤查身份，並要他交出瑞士刀，他卻遲遲不肯提供身分證件，還撥打1999市民專線，投訴員警態度不佳「我是報案人，卻有5、6個員警包圍我」，最後員警將他帶回派出所偵訊。

經警方透過指紋比對及人臉辨識等警用系統過濾，意外發現他是2018年遭新北地檢署發布的妨害秩序通緝犯，需執行拘役20天，得易科罰金2萬元，張男的通緝身份曝光後，稍早囂張的態度頓時消失，訊後依恐嚇罪移送偵辦並解送歸案。

▼警方查出張男通緝身份，依法移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼檢舉魔人張男交出瑞士刀，騎士錄下張男恐嚇影片，警方查出張男通緝身份，依法移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
射後不理30年！　酒店妹終讓獨子認了爸
快訊／午後雨彈開轟！3縣市大雨特報　警戒區出爐
市區驚見「巨大神獸」！　跨越分隔島4線道險被撞
對撞瞬間曝！車速快到剩殘影…1死1傷
《人選之人》女星預告公布霸凌者！　「關鍵3字」釣出鳳小岳
這間小學超幸福！　畢業生每人領一支智慧型手機
獨／僅花50元爽抱4.08億！大樂透頭獎幸運兒現身　中獎彩券
Me Too狂燒台演藝圈！　她點名「2男星」押寶清流：別讓我
檢舉魔人糗了！　報警反被抓走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恩客射後不理神隱30年！酒店妹終讓獨子認了爸　一動作氣炸再索賠

驚險畫面曝光！輪椅嬤摔下樓梯...長照中心延誤就醫　最高可罰3萬

撞擊瞬間曝！重機路口對撞左轉機車　車速快到剩殘影…1死1傷

彰化市區驚見巨大公鹿！跨越分隔島闖車陣險被撞　超清影像曝光

藝品字畫前賭博...桃園警破職業賭場　拂曉攻堅查獲40賭客

檢舉魔人拿刀恐嚇騎士…還打1999「警察包圍我」　竟是通緝犯

快訊／派出所旁車禍！重機電動車互撞「2騎士噴飛倒地」　1死1傷

屏東美女議員許馨勻遭「下體緊貼」噁男身分曝　檢將傳訊到案

婦騎車橫越四線道「被撞飛10m慘死」玻璃成蜘蛛網　驚悚影像曝

為5萬修車費一堆人吵翻天　警到場處理...2人通緝身分曝光

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

恩客射後不理神隱30年！酒店妹終讓獨子認了爸　一動作氣炸再索賠

驚險畫面曝光！輪椅嬤摔下樓梯...長照中心延誤就醫　最高可罰3萬

撞擊瞬間曝！重機路口對撞左轉機車　車速快到剩殘影…1死1傷

彰化市區驚見巨大公鹿！跨越分隔島闖車陣險被撞　超清影像曝光

藝品字畫前賭博...桃園警破職業賭場　拂曉攻堅查獲40賭客

檢舉魔人拿刀恐嚇騎士…還打1999「警察包圍我」　竟是通緝犯

快訊／派出所旁車禍！重機電動車互撞「2騎士噴飛倒地」　1死1傷

屏東美女議員許馨勻遭「下體緊貼」噁男身分曝　檢將傳訊到案

婦騎車橫越四線道「被撞飛10m慘死」玻璃成蜘蛛網　驚悚影像曝

為5萬修車費一堆人吵翻天　警到場處理...2人通緝身分曝光

台鐵票價調漲時機曝！等明年公司化　交長打包票「今年底前不漲」

PO文檢舉民宿遊客拉K　恆春警：未接獲報案...將主動查緝

拒絕人擠人！公開斗六私房文青景點　喫茶店風早午餐感受濃濃童趣

馮賢賢控「40年前遭台大教授性騷」被吃案　文學院：鄭重致歉

快訊／台銀日圓創新低至「0.2204」！換10萬台幣　現賺逾2.1萬

被Nike拋棄後改簽約安踏？　厄文「球鞋合約」出現轉折

恩客射後不理神隱30年！酒店妹終讓獨子認了爸　一動作氣炸再索賠

賴清德副總統贈台東棒球隊　張泰山HOME RUN書籍

運彩經銷商遴選17237人報名　史上最踴躍一次19日抽籤

台灣「第6代國產CR-V」預接單價流出　傳3車型、105.9萬起！

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

姊弟戀夫妻離婚仍同居　談分居竟雙亡

公托童生殖器潰爛　師用腿壓人爽玩手機

快訊／桃園男陳屍橋下籃球場　警急封鎖調查

氣爆瞬間畫面！50嵐飲料杯全炸飛…4人受傷送醫

她車禍住院！控男友性侵　布簾外有人

墜樓輕生結案　託夢媽媽「3個字」竟重啟調查

20年前他在「華南銀行」挖啊挖走3000萬　神明託夢驚呆闆娘

即／派出所旁車禍　重機電動車互撞1死1傷

快訊／板橋50嵐換瓦斯氣爆！滿地飲料杯4人送醫

北市轎車鬼切失敗　慘對撞直行公車

即／輔英科大「2女大生」墜樓！1宣告不治　1搶救中

離婚仍同居！汐止姊弟戀夫妻墜樓亡

更多熱門

相關新聞

為5萬汽車維修費爭吵　警意外查獲2通緝犯

為5萬汽車維修費爭吵　警意外查獲2通緝犯

台中市38歲徐姓男子日前向31歲余姓男子借車後把車撞壞，修理費4、5萬元，但徐男付不出錢，包括徐、余在內的5男3女，17日凌晨聚集聊天時又提到這事，雙方愈聊愈氣，余男最後拿出短刀恐嚇徐男付錢，徐男畏懼報警，警方獲報到場，除平息糾紛外，還意外查獲余男和另名林男是通緝犯，依法逮捕送辦。

北投「罪犯剋星」超猛　榮退前2月還抓13通緝犯

北投「罪犯剋星」超猛　榮退前2月還抓13通緝犯

翁冒名鎮瀾宮恐嚇二審砍價剩8萬

翁冒名鎮瀾宮恐嚇二審砍價剩8萬

男騎改裝機車被攔檢　才知成通緝犯

男騎改裝機車被攔檢　才知成通緝犯

前夫缺錢裝癌末逼賣淫：吸陽幫治療

前夫缺錢裝癌末逼賣淫：吸陽幫治療

關鍵字：

淡水區檢舉魔人瑞士刀恐嚇通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

快訊／正宮摸透黃健瑋豐富情史　力挺老公沒犯罪

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

小賴和製作人關門錄音「傳不明喘氣聲」被正宮抓包

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面