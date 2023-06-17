檢舉魔人拿刀恐嚇騎士…還打1999「警察包圍我」　竟是通緝犯

記者陳以昇／新北報導

新北市一名張姓檢舉魔人在淡水捷運站旁公園，檢舉一名騎士違規行駛人行道，雙方當街發生爭執，張竟拿出瑞士刀恐嚇對方，警方獲報到場，他又不配合出示證件，還打1999投訴員警態度不佳，最後被帶回調查，才知他是妨害秩序通緝犯，囂張態度立刻熄火，警方偵訊後依恐嚇罪移送偵辦並解送歸案。

▲檢舉魔人張男交出瑞士刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

50歲張姓男子住在新北市新莊區，時常隨意檢舉違規，3日上午11時許，他跑到淡水區淡水捷運站旁火車頭公園，對24歲陳姓男騎士指責違規行駛人行道，雙方當場起了口角衝突，過程中，張男還從口袋拿出瑞士刀對騎士恐嚇，為此，騎士還拿手機錄影蒐證張男的囂張行為。

▼騎士錄下張男恐嚇影片 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報趕抵處理，員警依法對張男盤查身份，並要他交出瑞士刀，他卻遲遲不肯提供身分證件，還撥打1999市民專線，投訴員警態度不佳「我是報案人，卻有5、6個員警包圍我」，最後員警將他帶回派出所偵訊。

經警方透過指紋比對及人臉辨識等警用系統過濾，意外發現他是2018年遭新北地檢署發布的妨害秩序通緝犯，需執行拘役20天，得易科罰金2萬元，張男的通緝身份曝光後，稍早囂張的態度頓時消失，訊後依恐嚇罪移送偵辦並解送歸案。

▼警方查出張男通緝身份，依法移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）