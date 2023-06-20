別羨慕富二代！　5生肖肯努力必成功

▲屬蛇者天生便很了解自己的能力。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「牛、雞、虎、蛇、猴」這輩子肯努力必能成功。他提到，常說人定勝天，對富二代或富三代也不必太過羨慕，因唯有靠自己努力得到的財富與成功，才是最踏實穩定的。

第五名：生肖猴

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生肖猴天生學習能力強又很聰明，對新鮮事物抱有強大的好奇心，進取心也很強，在工作中很容易如魚得水，就算換了新環境也能很快適應。

且屬猴者競爭心強，面對挑戰完全不服輸，會努力戰勝一切證明自己。因此只要肯努力，又能看準時機，把握機運的話，都能獲得成功。

第四名：生肖蛇

屬蛇者天生了解自己的能力，且頭腦靈敏、直覺強，蛇也是十二生肖中最頑強的生肖，就如蛇蛻皮後獲得新生般，就算遇到再艱難的困境，也能靠自己堅強的意志，重新在逆境中站起來。

且屬蛇者洞察力極高，總是把目光放長遠，注意到別人無法觀察到的現象，並提前為未來努力，是屬於越挫越勇、越爬越高的生肖。

第三名：生肖虎

生肖虎天生就充滿雄心壯志，且不怕迎接挑戰，對於新任務或是新目標，永遠是充滿行動力去做，完全不會逃避。就算身邊的人都不看好，也能堅持自己的理想，而結果往往證明是正確的。

也因為老虎象徵著權力，因此只要大膽去做自己想要做的事，通常都能成功，且會成為領導型的人物。

第二名：生肖雞

生肖雞非常精明，對於自己或是別人，很容易就能看出問題盲點，還能提供解決辦法，並把自己的觀點灌輸給每個人，贏得大家的信任。

屬雞者做事總是努力不懈，就算到最後關頭也不會輕言放棄，因個性較好強，所以會逼自己做到最好，讓大家知道自己獲得勝利。由於本身就勤奮的性格，加上堅持不服輸，絕對是越努力越能成功的生肖。

第一名：生肖牛

屬牛者性格沉穩，負有責任心，且習慣按部就班做事情，很容易得到身邊同事、領導的信賴。而牛象徵著勤勉努力，因此面對困難跟挑戰，都能靠自己的奮鬥而獲得成功。

對於牛來說，光說不做與空口說白話，是最讓他看不起的，肯努力、講信用才是肖牛者的生存守則，因此你們的努力，能在中年收穫成功的果實。