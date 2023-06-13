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「超強運3生肖」6月下旬旺到爆！　專家：升職加薪好運臨門

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲6月份中下旬最幸運的生肖是哪些人呢？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／林懿捷報導

6月份已經過了兩個禮拜，下半月即將到來，來看哪三個生肖的朋友，即將好運上門，在中下旬得到老天爺的眷顧，《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬龍、屬雞、屬蛇等3個生肖的朋友，會得到上天賞賜，事業大好，財運亨通。

生肖龍
生肖屬龍的朋友在6月下旬會喜迎橫財，存款增加，富貴不愁，繼續努力做事，就能獲得上司的賞識，獲得提拔，在這幸運的時刻，他們的正財與偏財運同時到來。事業蒸蒸日上，投資賺錢賺不停。在感情中，屬龍的人很會照顧另一半，愛情也會很美好。

生肖雞
屬雞的朋友6月下旬會喜事上門，財運發達，還有望升職加薪，他們一向對自己的要求可能過於苛刻，但也因為嚴格的標準而有更好的未來。近日屬雞者，在生意上發展順利，和客戶溝通無礙，事業鴻圖大展，而家裡的財富也會增加，真的是喜氣不斷！

生肖蛇
屬蛇的朋友在6月下旬將有很多喜訊，偏財運佳還有機會加薪，如果是想要孩子的人，也有望添丁添福。屬蛇的人有著很強的模仿學習能力，想要創業的人可以嘗試自己開業，而在職場也能嶄露其獨特的能力。屬蛇之人在6月下旬有財運臨門，感情之路也會非常順利，家庭美滿！

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