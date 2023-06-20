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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱餵藥案民進黨準備翻車　他：新北市別任人侵門踏戶

▲▼ 私立幼兒園司法案件進度說明記者會，侯友宜聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜出席餵藥案記者會。（圖／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對新北市幼兒園餵藥案，曾任台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒的競選團隊發言人的媒體人張禹宣認為，民進黨的攻防就處於車子正在空中以慢動作翻滾的狀態，即便再怎麼慢動作拖延，摔下來只是時間問題。

張禹宣說，首先，1999四月通報，這是餵藥案最大的濫觴，也是侯友宜最大的破口，但在證實純屬烏龍一場，現在已經沒有半個民進黨人士，敢開口談及此事。紛紛甩鍋說是新北市政府造謠誤導。

第二，張禹宣指出，根據藥物檢驗，當初民粹式反智的高喊「零檢出」，隨著最為準確的質譜儀，也在證實檢驗結果為陰性，完完全全打臉先前質疑背景值的反科學操作，如今民進黨只剩下最後一道關卡，毛髮。即便再怎麼拖延出爐時間，也只是翻車前的「慢動作」。

第三，張禹宣說，檢調早在5月15日便開始介入調查，倘若真的藥物短缺或者口供，相關搜索紀錄上的實質證據，早在兩周內立即將人羈押，截至今日以逾一個月卻沒半點聲響，若真有餵藥案的實情就是瀆職，若查無實證就是純屬政治操作拖延。

第四，張禹宣表示，先前衛福部自作聰明的主張全台篩檢，屆時要是綠營縣市同樣檢驗出背景值，恐怕造成全台大炸鍋，也證實新北市是烏龍一場，隨後才改口是「誤植」，差點造成綠營提前翻車。隨後一波未平一波又起，又再度遭到踢爆北榮質譜儀檢驗，汐止學童的檢驗結果早在17日就有了結果，呈現陰性。同時，原幼兒園初步驗出巴比妥的學童中，又有4名經質譜儀檢驗呈現陰性。

最後，張禹宣說，連高雄都找出巴比妥，還不是檢驗而是醫師「用藥」，這波火一但蔓延全台，無人能倖免。「新北市倘若此時不趁勝追擊，還在心存僥倖逃過一劫，任人侵門踏戶之後就拍拍屁股走人，也是真的可以打包起來了。」

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