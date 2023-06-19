　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海底撿到勞力士「黑水鬼」錶殼都結晶　一看秒針竟然還在動

▲▼澳洲一位衝浪好手麥特（Matt）在海底撿到一只勞力士「黑水鬼」錶殼已經結晶，但秒針還在動。（圖／翻攝自Instagram／mattcuddihy）

▲澳洲一位衝浪好手麥特（Matt）在海底撿到一只勞力士「黑水鬼」錶殼已經結晶，但秒針還在動。（圖／翻攝自Instagram／mattcuddihy）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲一位名叫麥特（Matt）的衝浪好手兼海洋探險家，最近在昆士蘭州東南部的努沙郡（Shire of Noosa）的海域浮潛時，從海底岩縫中發現一只失落的手錶，錶殼上已經結晶，仔細一看竟然是一只勞力士「黑水鬼」，而且秒針竟然還在動

綜合外媒報導，麥特發現海底某個區域的沙子，因為海流沖刷露出底下的岩石，出於好奇心在四周進行搜索，看見一條像是手錶錶帶的東西，卡在岩石縫中，於是把手錶從縫隙中挖出來。

由於手錶卡在岩縫已有一段很長的時間，錶殼已經出現結晶化的現象，儘管錶面出現了許多刮痕，但還是看得出來，這是一只勞力士「黑水鬼」潛水錶。

麥特把「黑水鬼」帶上岸之後，將錶殼的沙子、鹽分等結晶物沖洗乾淨，但是手錶的錶圈部份區域，已經出現嚴重的生鏽、侵蝕現象。

麥特仔細一看，手錶的秒針竟然還有在動，唯一合理的解釋大概是因為搭載了自動機芯，不過嘗試想要轉動錶冠，卻因為生鏽被黏死轉不開，而手錶應該是停走後又「上鍊」，所以上面顯示的時間當然是不準的。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
演藝圈MeToo連環爆！哪位藝人翻車「最讓人崩潰」　眾人押寶
黑男拍片「從不碰辣妹來賓」　女友揭內幕掛保證
黃子佼認1天要3次！網稱「打手槍害禿頭」　泌尿醫說話了
迎戰台大生稱「我有一個夢」　侯友宜轟賴清德意識形態分裂台灣
黃子佼出事又牽扯大小S！　陸網急Call汪小菲
快訊／NONO撇性騷！　爆料女模再發聲：歡迎提告
學生再逼問「落選是否辭市長」　侯友宜回應了
黃子佼首露禿頭！　醫揭「真正掉髮」關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海底撿到勞力士「黑水鬼」錶殼都結晶　一看秒針竟然還在動

移民家庭全家4人「慘遭滅門」　11歲女兒4天沒上學全案曝光

習布會後重申的「峇里島共識」是什麼？　美中當時會談內容一次看

醫生筆跡看不懂！泰男崩潰秀「鬼畫符體檢報告」求助：是不是有蛔蟲

妓女半裸陳屍路邊！案懸45年偵破　80歲翁「車上掐死後丟包」

尹錫悅怒批「學測太難」：補教業盛行引發社會危機！擬調整學測難度

布林肯訪中「為拜習會鋪路」　路透：預期更多雙邊會談

哈利、梅根6億合約告吹　Spotify高管不忍了！開罵「該死的騙子」

俄軍「自殺坦克」塞滿6噸炸藥！駛向烏戰壕遭擊中　炸成巨大火球

不知爸爸曾秘婚！她誤嫁同父異母兄「意外亂倫」　淚崩：小孩都生了

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

買滷味被老闆誤認外國人　越南腔回：27年沒離開過

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

海底撿到勞力士「黑水鬼」錶殼都結晶　一看秒針竟然還在動

移民家庭全家4人「慘遭滅門」　11歲女兒4天沒上學全案曝光

習布會後重申的「峇里島共識」是什麼？　美中當時會談內容一次看

醫生筆跡看不懂！泰男崩潰秀「鬼畫符體檢報告」求助：是不是有蛔蟲

妓女半裸陳屍路邊！案懸45年偵破　80歲翁「車上掐死後丟包」

尹錫悅怒批「學測太難」：補教業盛行引發社會危機！擬調整學測難度

布林肯訪中「為拜習會鋪路」　路透：預期更多雙邊會談

哈利、梅根6億合約告吹　Spotify高管不忍了！開罵「該死的騙子」

俄軍「自殺坦克」塞滿6噸炸藥！駛向烏戰壕遭擊中　炸成巨大火球

不知爸爸曾秘婚！她誤嫁同父異母兄「意外亂倫」　淚崩：小孩都生了

金瓜石黃金博物館爆57件失竊！　館方高層粉飾吃案

演藝圈MeToo連環爆！哪位藝人翻車「最讓人崩潰」　眾人押寶5人

幼教團體推「不餵藥」行動　高市教育局翻法條：用藥屬教保服務

美國第1名冰淇淋Ben＆Jerry's　打造「減碳排」牛奶救地球

正妹女警蔡玉貝自拍代言　警署徵反詐騙短影音厚植民眾識詐能力

2023台南國際龍舟錦標賽第2天　競賽登場更勝以往

停車場建設持續前行　新北盼前瞻公允支持

世界難民日：新聞焦點之外的難民困境

謝國樑會晤監察委員蘇麗瓊　基隆成立兒童事務專責機構

「退休準備」年輕化！平均年齡37歲　近6成怕勞保破產

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

國際熱門新聞

最多億萬富翁住的城市　紐約第一

AI生成百國美女　台灣正妹出爐

人工草皮被太陽曬融　妹子後悔了

懷孕走不動被解雇「5天後反轉人生」

日本員工最不敬業！　最新調查曝：美國第一

秦剛與布林肯會談結束！「台灣是中美最重大問題」

婆婆憂沒錢養家　逼媳婦墮胎

布林肯與秦剛同意再談　外媒曝此外似少有共識

女地勤被吸進「飛機引擎」慘死！

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

移民家庭慘遭滅門　11歲女兒沒上學全案曝光

解約1天　Spotify高管罵哈利梅根「該死的騙子」

空拍照曝！　美聯社：俄軍有動機與機會炸毀烏克蘭水壩

小孩都生了！她誤嫁同父異母兄「意外亂倫」

更多熱門

相關新聞

23歲罕病女將安樂死　成澳洲最年輕案例

23歲罕病女將安樂死　成澳洲最年輕案例

澳洲一名23歲女子罹患罕見疾病，因全身劇烈疼痛只能臥床，無法自行移動，長年來承受極大痛苦，將根據南澳州1月頒布的自願協助死亡法案，於21日合法結束生命，成為澳洲史上最年輕的安樂死案例。

這顆「天價雞蛋」逾4萬台幣　罕見完美圓形

這顆「天價雞蛋」逾4萬台幣　罕見完美圓形

澳洲戰爭英雄變殺人犯　告媒體誹謗又敗訴

澳洲戰爭英雄變殺人犯　告媒體誹謗又敗訴

寶寶小臉全是血痕　父母泣訴：這是虐童

寶寶小臉全是血痕　父母泣訴：這是虐童

勞力士特別版Daytona超帥

勞力士特別版Daytona超帥

關鍵字：

勞力士黑水鬼錶殼秒針紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

「一線大牌徐姓主持」遭爆深夜進女員工房間！泡溫泉藉機摸大腿

性侵未遂風暴+1！「知名搞笑男星」遭爆扯底褲強壓女模

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面