海底撿到勞力士「黑水鬼」錶殼都結晶　一看秒針竟然還在動

▲澳洲一位衝浪好手麥特（Matt）在海底撿到一只勞力士「黑水鬼」錶殼已經結晶，但秒針還在動。（圖／翻攝自Instagram／mattcuddihy）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲一位名叫麥特（Matt）的衝浪好手兼海洋探險家，最近在昆士蘭州東南部的努沙郡（Shire of Noosa）的海域浮潛時，從海底岩縫中發現一只失落的手錶，錶殼上已經結晶，仔細一看竟然是一只勞力士「黑水鬼」，而且秒針竟然還在動

綜合外媒報導，麥特發現海底某個區域的沙子，因為海流沖刷露出底下的岩石，出於好奇心在四周進行搜索，看見一條像是手錶錶帶的東西，卡在岩石縫中，於是把手錶從縫隙中挖出來。

由於手錶卡在岩縫已有一段很長的時間，錶殼已經出現結晶化的現象，儘管錶面出現了許多刮痕，但還是看得出來，這是一只勞力士「黑水鬼」潛水錶。

麥特把「黑水鬼」帶上岸之後，將錶殼的沙子、鹽分等結晶物沖洗乾淨，但是手錶的錶圈部份區域，已經出現嚴重的生鏽、侵蝕現象。

麥特仔細一看，手錶的秒針竟然還有在動，唯一合理的解釋大概是因為搭載了自動機芯，不過嘗試想要轉動錶冠，卻因為生鏽被黏死轉不開，而手錶應該是停走後又「上鍊」，所以上面顯示的時間當然是不準的。