嘉義市唯一！開1個月淪「違法夜市」200攤宣布熄燈　在地人哭求情

▲湖美夜市宣布暫停營業 。（圖／記者翁伊森攝）



記者許力方／綜合報導

嘉義市湖仔內新興夜市「湖美夜市」，號稱占地2000坪、擁有超過200攤，5月風光開幕，吸引不少人潮，但市府日前會勘發現，該夜市土地使用已經違法，要求業者調整搬遷，依法開罰裁處6萬元，但胡美夜市一直到6月16日都如期營運，同步與市府協商，到了6月19日不得已仍是宣布「暫停營業」，夜市將另覓合規場地，且已經在洽籌中。

湖美夜市位在湖子內重劃區，號稱「大嘉義最具規模」有超過200攤位，5月風光開幕，每逢周三、周五試營業，衝擊鄰近彌陀及家樂福夜市，不僅出現排隊人潮，還有部落客前往拍攝介紹，前台北市長柯文哲也曾造訪。市府6月15日勘查發現違法，要求搬遷，且早於3月就主動告知不得經營，4月再勘察也重申該土地使用不符合規定，夜市仍於5月開業，經確認已違規使用，應立即停止營運，並發下最後通牒改善。

▲湖美夜市占地2000坪有200攤位 。（圖／記者翁伊森攝）



▲柯文哲曾造訪過。（圖／翻攝湖美夜市粉絲團）



湖美夜市辦公室於6月16日回應，與市府約定當天下午再次協商，就法令部分，盼能給予協助朝休閒專區各項可經營的類別給予輔導，給所有攤商保障，也給市民一個舒適的逛展地點，並要求攤商嚴守規範，但當天周五晚上仍如期營運。當時網友便議論紛紛，「如果真的要給攤商保障，這件事在開業前不就該先做好嗎？現在把壓力給政府幹什麼？要這樣道德綁架是嗎？」「先違法再恪守，厲害了違法夜市」，甚至有遊客專程從台北要去逛，擔心撲空。

湖美夜市辦公室隨後在6月19日發出公告，因配合市府規範，將從21日起暫停營業，另覓符合規定的場地，目前也已經在洽談籌畫中，各攤商在7月中旬可帶著租金收據，前往辦公室辦理退租費，並預約新夜市的加入行列，將有優先選擇格位權。

PO文一出隨即吸引大批在地人留言，感嘆「好不容易嘉義有個像樣的夜市了」、「難得有個像樣的夜市，希望市府能輔導」、「好可惜，很好逛的夜市」、「拜託格子大一點」、「也太快」、「希望新夜市場地可以規劃的更完善」、「可惜了，嘉義市唯一一間夜市就這樣沒了」、「就說吧」、「不會吧？還沒去逛過就沒了。」

▼湖美夜市開1個月因違法使用土地，宣布熄燈。（圖／翻攝湖美夜市粉絲團）

