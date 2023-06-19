端午連假吃爆！　超商連4天「霜淇淋買1送1」口味任選

▲超商端午連假祭出霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

端午假期揪團一起吃！有超商驚喜祭出「霜淇淋買1送1」優惠，且開放口味任選，6月22日起連4天開跑，無論是想吃整支的「冰淇淋汽水霜淇淋」，還是加了小農鮮乳的綜合款通通有，提醒須使用指定電子支付才可享有優惠。

為迎接端午假期，全家於門市祭出「Fami!c霜淇淋任選買1送1」優惠，必搶吃「嗨嗨蘇打霜淇淋」，特意把「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水霜淇淋，再加入檸檬原汁增添酸甜滋味，彷彿雪酪的清涼口感超消暑，還有結合鮮乳坊小農牛奶的綜合口味及基本款小農牛奶霜淇淋，通通任選任吃，只要使用全盈+pay支付即可享優惠，6月22日起至6月25日限時4天開跑。

▲7-11也祭出端午連假限定優惠。（圖／業者提供）

另，7-11也將於6月21日起至6月25日限時5天於全門市祭出「CITY系列端午節限定優惠」，優惠品項有「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買2送1」、「CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買2送1」、「CITY PRIMA大杯精品美式買1送1」、「CITY PRIMA大杯精品拿鐵買2送1」、「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡任選買2送1」，並以價低者折。