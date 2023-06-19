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員林民調83％同意建殯儀廳　地點引爆4里居民炸鍋...怒轟：黑箱

▲彰化員林市將設置禮儀廳百名市民抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市將設置禮儀廳，百名市民抗議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

都市化的環境下，多數人選擇在殯儀館治喪，員林市人口數12.3萬人為南彰化都心，卻無禮廳等設施可供使用，公所日前委託民調公司調查結果出爐，有83％支持興建、33.6％同意興建在第二公墓，結果引發附近4里民眾大炸鍋，成立自救會、出動遊覽車前往公所前舉白布條抗議「黑箱」作業。

▲彰化員林市將設置禮儀廳百名市民抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲抗議陳情民眾高舉手沒有收到民調電話通知。

目前彰化縣已有4個鄉鎮市公所設置殯儀館，另有7個鄉鎮市公所已設立或規劃禮廳，其餘未設置之公所也陸續評估規劃中。員林公所委託趨勢民意於4月中旬進行「員林市興建生命禮儀廳民意調查」，以員林市三塊厝埔（第1公墓）、東山埔（第2公墓）、大埔厝埔（第5公墓）作為興建地點選項，啟動全市電話抽樣民意調查與公墓鄰近居民實體訪問調查，有83%的受訪者表示支持興建，興建地點選擇以33.6%的受訪者贊成設置在第2公墓區域。

▲彰化員林市將設置禮儀廳百名市民抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市長游振雄與民代及里長共同召開記者說明會。

自救會總幹事林聰明表示，第2公墓位在員林東區，附近有垃圾掩埋場、公墓，現在連殯儀館都來，特別的是與彰化棒球訓練基地東山國小緊鄰約200公尺，砲轟公所沒有事先規劃與民眾先進一步溝通，如今仍有大多數的里民都沒有收到民調電話，認為民調過程有作假嫌疑。

員林市長游振雄表示， 民調也針對半徑2公里內家戶做電訪也面訪，完成604份有效樣本，最高的是東山埔33.6％，過半數民眾希望提供停車場、靈堂、冷凍室及納骨塔，有42.7％民眾希望能設置有火化場。

▲彰化員林市將設置禮儀廳百名市民抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

員林市長游振雄表示，公所持客觀審慎的態度規劃，依據此次民意調查結果，顯見員林市民對殯葬設施之需求期待強烈，市公所將考量周邊環境條件及友善鄉里原則下，抱持正面態度積極落實規劃以符市民期待，早日讓逝者能在自己故鄉走完最後一程。讓民眾不再畏忌死亡議題。

▲彰化員林市將設置禮儀廳百名市民抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

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