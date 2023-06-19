驚悚慎入！彰化2浪狗當街搶食活貓　路人救命...牠頭骨碎裂亡

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚！彰化縣和美鎮今天上午有民眾發現2隻大狗盤據在太平路的馬路上，正張開大嘴緊咬住小黑貓的頭，互不相讓的來回撕咬，貓咪痛得昏厥無力反駁，鮮血還不停流出，狗在搶食中還不停發出低吼的聲音，民眾看到這殘忍恐怖的一幕，喝斥把狗趕走，但貓咪早已頭骨破裂，眼睛突出氣絕身亡。

▲彰化和美鎮發生2浪狗當街撕咬小貓咪。（圖／周先生提供，以下同）

周先生將狗互咬貓咪的影片po在臉書《和美小鎮》，引發不少群友熱議，他說「今天早上在太平路195巷附近，看到這一幕，已經把狗趕走，但是小貓已經失去生命…已用箱子裝起來，通知清潔隊來了，毛小孩上天堂當天使了…」這些野狗這麼殘忍，會攻擊活生生的動物，那是否也會攻擊路過的小朋友，相當的擔憂。

▲被浪狗撕咬的小貓咪頭骨碎裂眼睛凸出身亡。

議員賴清美得知後立即前往探查，發現犬隻出現的地點就與「狗狗大街」嘉佃路712巷僅有一路之隔，但之前狗狗阿伯餵養的大約80隻流浪犬，委由動保處抓走，如今盤據在附近的仍有數隻浪犬，將通知動保單位協助幫忙。

彰化縣動物防疫所長董孟治對此表示，若民眾發現浪犬可打捕犬專線 (04-8590010)聯繫，並提供詳細流浪犬通報資訊，或通報當地所轄清潔隊執行捕捉。並呼籲民眾應妥善管理家中所飼養犬隻，避免其遊蕩在外，造成民眾行車及人身安全之危害，也可避免犬隻遭受傷害，以維護民眾和動物之安全。

▲仍有8隻大浪狗盤據。

董孟治強調如飼養寵物之飼主未將寵物妥善管領，使其疏縱在外，可依違法動物保護法處以新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰；如因犬隻在外遊蕩導致民眾受到傷害，除可依動物保護法將犬隻沒入外，飼主亦將面臨民刑事上之責任。