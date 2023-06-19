6黑心業者亂排「電鍍化骨水」　檢起訴18人扣5千萬：危害食物鏈

▲檢、警、環團隊查獲不肖業者偷排超標電鍍廢液再溯源追出上下游5家業者共謀。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園地檢署指揮檢、警、環團隊破獲4家公司、2企業社等22名被告，為節省電鍍後所產出之含鎳廢液高額清理費，自2020年迄去年12月間分別在桃園市、新北市等地蒐集的電鍍廢液業，將含「鎳」、「銅」、「氟鹽」超標廢水，罔顧生態逕排於老街溪牟取鉅額暴利。桃園檢方偵查終結，將其中吳姓負責人等18人提起公訴，並扣押犯罪所得土地及存款5120餘萬元。

▲▼業者並違法放置大量俗稱化骨水之氫氟酸及電鍍廢液。（圖／桃園地檢署提供）

桃園檢方表示，環保署北區督察大隊、桃園市環保局長期科技監控，發現桃園市大園區來1家公司經常利用週末夜間偷排重金屬超標之廢水，在接獲情資後由陳寧君檢察官積極指揮保七總隊三大隊一中隊偵辦。於今年1月8日凌晨3時率同團隊搜索，當場查獲該公司利用假日深夜將含有害健康物質氟鹽、重金屬鎳、銅等廢水偷排放進入老街溪，並發現該公司違法放置大量桶裝化骨水及電鍍廢液。

再經檢、警、環團隊持續蒐證逐層溯源，循線查獲上游的公司和企業社（即產源），為節省電鍍後所產出之含鎳廢液高額清理費，以買賣之名，實際以每公斤僅6-7元代價非法委託另1家企業社清除含鎳廢液；再轉至大園區的2家公司、處理。檢察官為追徵保全犯罪所得及損害，向法院聲請裁定准予扣押6家被告等人財產，包括土地及存款共計5,120 萬9,426元，有效保全追徵不法犯罪所得。

桃園檢方指出，被告等6家業者為節省電鍍廢液處理費用逕自排放廢液行為，將導致重金屬遭水生生物吸收後，致該生物體內無法代謝，又經由食物鏈為人體食用後，所生之生物累積、濃縮作用，最終嚴重影響人體健康之損害實難評估。