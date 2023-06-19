民進黨將打柯？　莊瑞雄嘆杞人憂天：柯文哲民調「灌氣球」

▲民進黨團書記長莊瑞雄。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

TVBS公布2024總統選舉電話民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德30%位居第二，國民黨總統參選人侯友宜23%墊底。對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄19日說，「柯文哲現象」有「灌氣球」的狀況，民調「灌」的很快，因此有點心虛，才有「民進黨將打柯」這種杞人憂天的說法。

TVBS昨天公布最新電話民調結果，柯文哲支持度較5月份調查結果增加1成至33%，支持度由第三名反超，賴清德支持度也增加3個百分點至30%，與柯文哲也相差僅3個百分點，至於侯友宜支持度則下滑7個百分點至23%，而沒有表示意見的有14%。

莊瑞雄今天上午出席黨團記者會時，媒體詢問，如何看待民眾黨認為，未來民進黨攻擊的方式可能「打柯」？莊說，柯文哲現象有灌氣球的狀況，民調灌的很快，相信他們對第一名有一點心虛，因此懼怕其他箭靶會射向他們，現在最緊張的是殿後的老三侯友宜，砲火會最猛烈，且真正廝殺最激烈的，應該會是二三名。他認為，民眾黨的說法是杞人憂天，因為民進黨打選戰是很「優雅」的。

民進黨團幹事長劉世芳補充，民進黨將會謹慎面對民調，所有人都知道，民進黨這次打選舉確實是逆風，尤其面對社會很多性騷擾的問題，不管是中央、地方政府都無可迴避。她說，立法院第二次臨時會將處理性騷（修法）議題，目前行政院已經提出修法草案，預計7月中旬送到立院。