民進黨團：侯友宜昔支持年改　難道當選後要回到18%？

▲民進黨立委劉世芳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜18日稱，一旦當選，對軍公教等人員遭受的不公不義，一定會撥亂反正。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳19日批評，侯友宜為了爭取深藍選票，指鹿為馬、選舉操作，侯當年支持軍公教年改，「難道侯友宜當選後要回到18%嗎？」

侯友宜昨天上午參加「黃埔建軍／建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式，他致詞時表示，民進黨這幾年在執政的過程當中，利用媒體撲天蓋地說了一句話「軍公教都是米蟲」，製造階級對立衝突，撕裂了族群的仇恨，「這樣執政之下我們還可以忍受嗎？」

對此，劉世芳今天上午在黨團記者會表示，侯友宜當年支持軍公教年改，與民進黨立場相同，不希望階級化、汙名化立場也相同，軍公教年金改革是為了不要讓財政有所破口，不讓年輕人未來受到迫害、剝削，而這點侯也知道。

劉世芳直言，侯友宜為了爭取深藍選票，指鹿為馬、指白為黑，黑到民進黨身上，「難道侯友宜當選後要回到18%嗎？」

此外，民進黨立委林楚茵受訪時也說，民進黨不會詆毀軍公教，倒是侯友宜每次選舉都消費軍公教、沒有實際作為，他才是欺騙軍公教騙子，民進黨替軍公教加薪、用行動行動支持，侯發表不實言論，不只造成台灣對立，最受傷只是軍公教人員，呼籲侯對軍公教道歉。