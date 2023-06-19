侯友宜要中央檢討前瞻　民進黨：補助新北308億忘記了？

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜18日稱，中央必須好好檢討8400億元前瞻預算一事，民進黨發言人張志豪19日表示，為選舉噴政治口水，侯友宜「人前用前瞻、人後罵前瞻」，事實上，截至2021年統計，前瞻基礎建設1到3期預算共補助新北市新台幣308億元，是全國縣市的第二名，這些事實侯友宜難道忘記了嗎？

侯友宜昨天出席黃埔軍校「黃埔建軍／建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式，他表示，這幾年民進黨認為軍公教都是米蟲，又怪退撫基金不夠，但中央必須好好檢討，8400億元前瞻預算、250億元新南向政策，錢都用到哪裡？只要他當選，對退休的軍公教受到的不公不義，一定撥亂反正。

不過，張志豪今天不滿反批，試問侯友宜參加的安坑輕軌、捷運環狀線第一階段、淡海輕軌通車典禮，哪一項建設中央政府沒有補助經費？其他諸如侯友宜參加過的國家電影及視聽文化中心開館、寶高智慧產業園區第一期啟用典禮以及其他淡江大橋等動工典禮都是中央政府與新北市府通力合作的工程，侯也曾感謝總統蔡英文對淡江大橋建設的支持，感謝中央地方並肩作戰蓋國家電影文化中心，新北市副市長也代表侯友宜感謝行政院及中央各部會的支持林口交流道改善與五股交流道增設北入及北出匝道，這些建設歷程是鐵一般的事實，不能因為侯友宜要選總統就刻意遺忘。

張志豪指出，侯友宜為了選總統，很多事情都刻意忘記，而且製造仇恨對立、造謠抹黑，大可不必，6月5日才剛視察新北市板橋區五權公園地下停車場，侯市長當場還盛讚「新北市前瞻補助停車場完成數量是全國最多也是最快」；去年底也視察中和區佳和公園多目標綜合大樓及地下停車場，同樣誇讚中央前瞻補助最多；2021年3月11日侯市長視察中和區藤寮坑溝工程，也是前瞻基礎建設預算配合市府預算共8800萬，前瞻預算補助新北市的經費和項目之多，可說是族繁不及備載。

張志豪呼籲，前瞻預算主要包括軌道建設、城鄉建設、水環境建設等，其中新北市的補助比例相當高，全台各縣市政府及地方民代都積極向中央爭取，例如提升道路品質計畫、縣市管河川的治水工程、興建停車場等，相關預算不分黨派、也無關藍綠。他批評，侯友宜現在的身分還是市長，不能「侯市長」就多次感謝中央政府合作與補助，變成「侯總統參選人」後就批評中央，翻臉不認人，請問市長說法如此反覆如何取信於市民，甚至取信於國民？希望侯友宜也別忘了自己還有新北市長的身分，別為了選舉荒廢市政。