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汐止幼童未檢出BZD　賴品妤轟侯友宜子弟兵：造成社會恐慌

▲▼民進黨籍立委賴品妤。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

汐止幼童未檢出微量苯二氮平類（BZD），引發藍綠公職隔空駁火，國民黨新北市議員廖先翔指，汐止私幼孩童藥物檢測為陰性，民進黨立委賴品妤涉造謠應道歉，不過，賴品妤19日反嗆，廖參選立委的起手式是大潑髒水，自己的發文都是引用正確數據，目的在讓大家有陳情的管道，避免造成恐慌，廖對新北市長侯友宜逢迎拍馬，才是罔顧市民權益。

賴品妤表示，非常遺憾看到國民黨立委參選人廖先翔，似乎忘記自己同時也是汐止、金山、萬里鄉親選出的民意代表，參選立委的起手式是大潑髒水。

賴品妤批評，前幾天在汐止家長揭露其孩子驗出疑似微量藥劑的案件中，廖馬上跳出來做粗劣的選舉操作，無端要求副總統賴清德幫侯友宜「負起政治責任」；從汐止疑似案件開始，侯友宜及廖先翔等「侯友友」們，開始利用此案刻意模糊焦點、意圖讓大眾忽略從板橋幼兒園疑似餵藥案開始，市府的行政怠惰與閃躲責任，早已造成新北家長們人心惶惶。

賴品妤說，侯友宜能毫不羞恥、道貌岸然的安心拾起參選總統的門票，正是因為身兼新北國民黨團書記長的廖先翔，罔顧議事程序，粗暴操作「變更議程提案」，讓原訂6月5日的市政總質詢，硬生生提前到4月27日舉行，並於5月12日正式結束，隨後並在5月17日被徵召，華麗出場選總統。

賴品妤指，對侯友宜逢迎拍馬，殘害地方自治體制、罔顧市民權益的廖先翔，就是造成如今市政亂象的頭號共犯；一心只顧著自己選情，不顧家長、孩子、老師們的心情，發佈一篇政治味滿滿的貼文，將整件事去脈絡、毫無道理的點名自己道歉，實際上，她所有的發文、公開發言都是引用正確的數據，用意也是為了讓大家有查證及陳情的管道，並向社會即時說明事件進度，避免造成無謂的恐慌，若照廖的荒謬邏輯，在家長發文當天，廖本人亦公開留言聲稱「馬上通報市政府立即介入」，難不成也是造成社會恐慌？

賴品妤提到，她在第一時間立即與該民眾聯繫，並向衛福部、部立醫院來回核對細節，後續也協助數十位的陳情家長釐清資訊與媒合資源，反觀廖先翔踩踏幼教老師，逕自進行政治操作，讓大家被迫落入自己的參選大秀中。她說，真正要誠心道歉的，是滿腦子只有立委的選舉利益，並自甘墮落作為侯友宜的打手，不惜撕裂社會、摧毀幼教及家長信任的廖先翔議員本人。

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