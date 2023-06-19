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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜TVBS民調23%　吳子嘉點出2問題：有加油的空間

▲▼ 基北北桃公共運輸定期票啟動記者會-侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

TVBS最新2024總統大選民調，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德獲30%、國民黨總統參選人侯友宜23%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，侯友宜的問題有二，有加油的空間，至於柯文哲，現在就是一個人玩，是沒辦法當選總統的。

吳子嘉在《董事長開講》指出，侯友宜的問題，第一是他的團隊跟本人對議題的反應的速度跟能力都要加強；第二是侯友宜沒有大量的讓國民黨的智庫幫忙，都守在新北，但新北的團隊經過這兩個月證明他們沒能力支撐總統大選，罩不住是事實。

吳子嘉也說，柯文哲認為自己不可能一個月增加10個百分點，他也同意，因為觀察下來柯文哲民調還沒站上30%，民眾黨這一次要單獨獲勝的可能性，絕對不可能，這要有很大的策略。

吳子嘉認為，目前按照民眾黨的某些高級幹部，還在嘲笑國民黨的方式，表示他們敵我關係分不清楚，民眾黨跟國民黨彼此之間應該要有一個「高虹安模式」，保有雙方的善意，現在還在辱罵對方非常不好。

吳子嘉說，柯文哲現在就是一個人玩，就跟其他學者說的一樣，他旁邊沒有操盤手也沒有大咖，他就是帶著一堆小朋友，這樣是沒辦法讓他當選總統的，要當總統要有很多條件，架構要對。

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